La población española ha alcanzado este lunes el 70% de habitantes con la pauta vacunal completa. A pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fijó el 18 de agosto como fecha para alcanzar este porcentaje, la ralentización de la vacunación lo ha impedido.



Esto se debe a que durante el verano se ha dado la quinta ola de la pandemia en España, donde la mayoría de contagios se han producido entre los menores de 30 años que aún estaban comenzando a vacunarse y cuya vida social y movilidad es mayor.



A todo ello se añade la presencia de la variante delta, cuya propagación es mucho más contagiosa. En este sentido, el 70% de la vacunación llega en un momento de descenso de la quinta ola, pero con la mayoría de comunidades autónomas aún en alto riesgo de transmisión, con una media de 221 casos por 100.000 habitantes.



A pesar de que la mortalidad ha sido inferior que la de otras olas, el número de fallecidos también ha sido importante, pues solo en el mes de agosto se han registrado más de 2.500 fallecimientos.



Por su parte, las vacunas protegen entre un 80% y un 90% de la muerte y la enfermedad, de manera que el porcentaje restante es susceptible de verse afectado por el coronavirus. Además, la vacunación no evita la posibilidad de contagiarse y contagiar, aunque esta sea de forma leve.



En este sentido, las estimaciones científicas afirman que la inmunidad de grupo no se alcanzará hasta que el 90% de la población española esté vacunada con la pauta completa, lo que incluye a los menores de 12 años, para los que aún no están aprobadas las vacunas.



Sin embargo, haber alcanzado el 70% de la población vacunada constituye un éxito para el Gobierno y el sistema de salud pública. En este sentido, España se ha situado entre los principales países europeos y del mundo en ritmo de vacunación.



El grupo de edad que se encuentra en pleno proceso de vacunación se corresponde con los más jóvenes y menores, de cara a iniciar el curso escolar y universitario. En este sentido, el 60% de los jóvenes de 20 a 29 años tiene la pauta completa, así como el 33,2% de los de 19 a 22 años.



El debate actual reside en la administración de una tercera dosis para los grupos vulnerables, al mismo tiempo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicita una moratoria mientras que no haya progresos en la vacunación de los países en desarrollo.