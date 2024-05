Así consta en los resultados preliminares del cuarto 'Estudio de tabaquismo pasivo en España' presentado este miércoles por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), que también revela que el 12,5 % de los españoles no fumadores está expuesto al tabaquismo pasivo en lugares de ocio cerrados dónde puede haber niños, y pese a las prohibiciones por ley. Los resultados de la encuesta de Separ, presentada en vísperas del día mundial sin humo (31 de mayo), por la miembro del área de tabaquismo de la sociedad Inmaculada Gorordo, ha sido realizada sobre una muestra de 3.000 entrevistas telefónicas entre población de 16 y 80 años a fin de conocer la prevalencia del tabaquismo pasivo en hogares, lugares de estudio, trabajo y ocio. Según el estudio, en lugares de ocio, como terrazas, el 52 % de los no fumadores están expuestos al humo ambiental del cigarrillo convencional y un 37 % al "humo" de los otros productos de tabaco. Si bien el 73 % de los encuestados dice sentirse molesto y un porcentaje similar (72 %) conocer las limitaciones legales vigentes para fumar en lugares públicos, solo un 10 % ha presentado quejas en alguna ocasión por estar expuesto al humo y un reducido 5 % ha recibido ayuda o información médica para evitar este humo ambiental.

El tabaquismo pasivo también se dispara en el hogar

El 56 % de los fumadores de cigarrillos y el 60 % de adictos a nuevos dispositivos fuma en casa, lo que constata que la prevalencia ha subido de forma significativa en los últimos 13 años hasta 21 puntos, del 8 al 19 %, según el expresidente de Separ Carlos A. Jiménez. Y es que en el 19 % de los hogares españoles hay exposición al tabaquismo pasivo y en el 30 % de las casas, al menos una persona fuma, bien sea tabaco convencional o nuevos dispositivos. Cuando se trata de centros de trabajo, el 7 % de no fumadores admite respirar humo ambiental en la empresa, siendo la hostelería la que se lleva el porcentaje más alto (16 %), y la empresa privada (7 %) por encima de la pública (4 %). Los trabajadores de hostelería, siete veces más expuestos En cuanto a los nuevos productos, el porcentaje de empleados no fumadores expuestos en el lugar de trabajo también es más alto si se trata de hostelería (22 %), mientras que en la empresa privada y pública el nivel de exposición es igual, el 3 %.

tabaquismo-mujeres | Sinc

Y es que la hostelería se lleva la peor parte, y los empleados no fumadores están siete veces más expuestos que el resto de empleados de otros sectores, según el director del Plan Integrado de Investigación del Tabaquismo de Separ, Juan Antonio Riesco. En cuanto a los centros educativos, el 7,5 % de los españoles no fumadores que estudian están expuestos al tabaquismo pasivo. Y uno de cada diez estudiantes no fumadores está expuesto al tabaquismo pasivo en su centro educativo. Otro aspecto que se ha abordado en la jornada es el tabaquismo pasivo en la infancia y antes de nacer. Según el neumólogo y expresidente de Separ, el tabaquismo pasivo en el embarazo duplica el riesgo de que los niños puedan morir durante el embarazo o en el primer año de vida. "Se sabe también que si la mujer deja de fumar en el embarazo el exceso de riesgo desaparece", según este experto, que ha cifrado en 750 el número de muertes fetales tardías o en el primer año de vida por tabaquismo pasivo, "y por tanto evitables".

Por su parte, el presidente de Separ, Francisco García Río, ha destacado que la prevalencia de tabaquismo va en incremento en los últimos años, sobre todo en mujeres y jóvenes y en las nuevas modalidades de tabaco. En España mueren cada año 63.000 ciudadanos por tabaco y un millar al año por exposición al tabaquismo indirecto, según datos de un estudio realizado entre 2016 y 2022. García Río ha instado a trabajar con Sanidad en una estrategia del Sistema Nacional de Salud en enfermedades respiratorias, donde el tabaco ocuparía un lugar especial en prevención y control. El secretario de Estado, Javier Padilla, que ha inaugurado la jornada, ha hecho hincapié en que el Ministerio de Sanidad "no puede abandonarse" a que las políticas de control de tabaquismo se hagan de la mano de empresas que se quieran lucrar. Padilla ha optado por mantener "distancia" entre el lobby y grupos de presión y los decisores políticos a la hora de adoptar medidas de prevención y control.