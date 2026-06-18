Investigadores del Hospital Universitario Karolinska de Estocolmo, en Suecia, probaron tres sistemas de detección asistida por computadora basados en inteligencia artificial (AI-CAD) utilizando datos de mamografías de una gran población sometida a cribado. El equipo descubrió que las puntuaciones de predicción de cáncer emitidas por estos sistemas eran elevadas, en promedio, para las personas a las que finalmente se les diagnosticó cáncer de mama, mientras que las puntuaciones eran bajas para aquellas que permanecieron libres de la enfermedad.

"Aproximadamente el 20% de los casos de cáncer de mama presentan signos mamográficos que ya son visibles para la IA unos 6 años antes del diagnóstico", explica el doctor Fredrik Strand, coautor principal del estudio y miembro del Hospital Universitario Karolinska de Estocolmo. "Nuestro estudio confirma el potencial de la IA para, en algunos casos, detectar signos de cáncer en las mamografías mucho antes de que los radiólogos lo detectaran".

Diez años de datos y más de 31.000 pacientes

Los sistemas basados en IA ya habían demostrado ser prometedores para predecir el riesgo de cáncer de mama a cinco años e identificar a las mujeres con riesgo de desarrollar cánceres de intervalo entre las mamografías de detección periódicas. El equipo del doctor Strand quiso ir más allá e investigó el potencial de la IA para detectar signos mamográficos que estuvieron presentes hasta diez años después.

Para ello, los investigadores incluyeron un total de 88.963 mamografías realizadas a 31.394 pacientes durante un periodo de diez años. Los datos se obtuvieron de la base de datos de Validación de Inteligencia Artificial para Imágenes Mamarias (VAI-B), que recopila imágenes mamarias de voluntarias en cuatro regiones de Suecia. El programa nacional sueco de detección precoz del cáncer de mama invita a mujeres de entre 40 y 74 años a participar en exámenes cada dos años, y cada mamografía ha sido interpretada tradicionalmente por dos radiólogos.

Hasta un 39,3% de aciertos dos años antes del diagnóstico

El equipo del doctor Strand aplicó los tres sistemas de IA-CAD a mamografías tomadas entre enero de 2008 y abril de 2019. Durante ese periodo, 12.072 de las participantes, el 38,5%, fueron diagnosticadas con cáncer por radiólogos. Los sistemas AI-CAD identificaron con éxito muchos de esos cánceres en fases de detección temprana, logrando una especificidad del 90% en hasta el 19,7% de las personas seis años antes de su diagnóstico registrado, hasta el 25,2% de las personas cuatro años antes del diagnóstico y hasta el 39,3% dos años antes del diagnóstico.

Hacia una vigilancia más personalizada

Según los investigadores, las puntuaciones de los sistemas de diagnóstico asistido por ordenador podrían ayudar a los radiólogos a detectar signos mamográficos precoces de posibles cánceres futuros, y un enfoque personalizado para interpretar las puntuaciones individuales podría ayudar a identificar a las pacientes que podrían beneficiarse de una vigilancia más estrecha.

"Este estudio pretende contribuir a la creciente bibliografía sobre la aplicación de la IA en la detección precoz del cáncer de mama y cómo puede desempeñar un papel importante en su diagnóstico", reafirma Strand. "Analizar las puntuaciones de IA de las personas examinadas a lo largo del tiempo podría proporcionar información sobre cómo surgen los cambios precoces detectables, lo que permitiría una intervención más temprana", concluye el investigador.