Por qué no te vas a ir de Facebook (aunque quieras hacerlo)

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | Actualizado el 20/04/2018 a las 10:04 horas

A Facebook le está cayendo la mayor bronca de su historia Y no es para menos, desde luego, se la tiene más que merecida. Sin embargo, la cosa está yendo más allá del puro enfado: cada vez son más los grandes gurús tecnológicos, como Elon Musk o Tim Cook, que han aprovechado la ventisca para cargar contra Mark Zuckerberg e incluso hna borrado su cuenta.

La indignación ha llegado también a los propios usuarios. Bajo la campaña #DeleteFacebook, cada vez son más las personas que (dicen que) están borrando su cuenta de Facebook. No solo para que no se comercie de manera indebida con sus datos, sino también para boicotear en términos generales a la red social.

Seguro que tú también te has planteado borrar tu cuenta de Facebook e irte de allí definitivamente. Es una decisión muy lícita, pero créenos, no va a ser tan fácil como en un principio puede parecer. Básicamente por estos tres motivos:

1.- Tus amigos están allí

Esto no es como cuando no querías tener Messenger y te instalabas el Google Talk, que te permitía hablar con tus contactos de Hotmail. Facebook es una plataforma cerrada y relacional, en la que puedes establecer contacto solo con la gente que está dentro si tú también lo estás. Y a menos que tengas un grupo de amigos muy comprometidos socialmente, lo más probable es que ellos no abandonen Facebook.

Te quedan algunas alternativas, como hablar con ellos a través de Whatsapp o Instagram, pero ambas plataformas pertenecen a Facebook, así que igual no son alternativas mucho mejores. Si quieres mantener el contacto constante con tus amigos, salir huyendo de Facebook no parece una opción demasiado viable.

2.- Te has registrado con tu cuenta en otras webs

Quizá no lo recuerdes, pero haz un esfuerzo: ¿te acuerdas de cuando tenías que registrarte en algún tipo de web y te ofrecía la posibilidad de hacerlo a través de tu cuenta de Facebook? Una posibilidad muy agraciada, la verdad, ya que te ahorrabas el proceso de registro clásico: meter un email, elegir una contraseña, activar la cuenta, etc.

Sin embargo, eso ahora te ha salido rana. Si borras tu cuenta de Facebook, en principio no podrás volver a loguearte en aquellas webs. Y seguramente te hayas registrado así en muchas más de las que recuerdas.

3.- Facebook te sigue espiando... aunque te vayas

No te vas a librar tan fácilmente de Facebook ni aunque te vayas. Según reconocía hace poco David Baser, director de gestión de productos de la red social, Facebook puede seguir rastreando incluso a aquella gente que no tiene cuenta ¿Cómo lo hace? A través de las webs que incorporan botones como el 'Me gusta' o 'Compartir' de Facebook.

Según asegura Baser, si navegas por estas webs la red social puede llegar a saber tu IP, el sistema operativo que usas o incluso el navegador a través del cual has accedido.