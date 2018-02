Esta herramienta transforma texto en emojis

Los emojis están para algo, además de para poner caritas sonrientes o cacas cuando corresponda. Eso, al menos, debieron pensar los creadores de la herramienta online Emoji Ransom Generator.

Este generador sirve para convertir tus textos en emojis. No garantizan la legibilidad de los mismos, pero eso ya queda en función de la visión creativa que tenga cada cual.

Para utilizarla es tan fácil como llegar hasta su página web y en el recuadro destinado a introducir el texto, escribir lo que quieras. Automáticamente, en el recuadro de abajo, verás cómo tu texto se va convirtiendo en emojis.

Emojis en texto | http://emoji.andrewray.me/

Además, por si uno se queda con ganas de más, clicando en la opción de 'Randomize Emojis when there's more than one option?' puedes elegir que cambie algunos emojis cuando hay más de una alternativa disponible.

A continuación, si quieres poner este texto en Twitter lo único que tendrías que hacer sería copiar todo el texto con emojis y pegarlo en el campo de texto de Twitter o Facebook, que reconocerán los símbolos de manera inmediata y podrás vacilar un poco a tus contactos.