¿Qué debemos hacer si perdemos o nos roban el teléfono móvil?

Si de repente te has dado cuenta de que no llevas encima tu teléfono móvil pueden haber pasado dos cosas, el que lo hayas perdido o que algún amigo de lo ajeno te lo haya sustraído. Antes de perder la calma sigue estos consejos de Curiositips sobre qué hacer cuando has perdido o te han robado el teléfono móvil.

En primer lugar, lo que debes hacer es tratar de localizar tu dispositivo para ellos busca rápidamente un ordenador. En sistemas Android es muy sencillo ya que por medio de tu cuenta de gmail puedes geolocalizar tu dispositivo. Si ves que está en tu mismo edificio pues hasta hacerlo sonar y sino también puedes borrar la cuenta de tu teléfono para que nadie más lo pueda usar.

En el caso de iPhone, deberías abrir una sesión en iCloud y pedirle que busque tu teléfono. Si está apagado te lo dirá y si definitivamente lo has perdido también podrás bloquearlo y rastrearlo. Además de dejar un mensaje con otro número de contacto por si alguien tratara de devolvértelo.

Si ya has averiguado que tu teléfono se lo han llevado o está apagado y no sabes dónde está es el momento de llamar a tu operador de telefonía y bloquear tu tarjeta SIM.

Si además de la tarjeta SIM quieres bloquear por completo el teléfono para ello necesitarás el número de IMEI.

Una vez ya sustraído el teléfono si recibieras un mensaje pidiendo tu identificación ten cuidado y no contestes ya que pueden ser los propios ladrones.

¿Y las tarjetas de crédito? Si cómo os comentábamos al principio muchos terminales ya pueden funcionar como una tarjeta de crédito o puede que numerosas aplicaciones ya tengan tu tarjeta memorizada. No te preocupes, en el momento en que bloquees el teléfono las tarjetas y aplicaciones también se bloquearán.

Por último, recuerda que es mejor estar prevenido, así que procura tener siempre una copia de tu móvil en algún ordenador o en alguna nube para evitar perder esos preciosos recuerdos y datos.