Por qué es tan difícil que puedas atravesar las paredes como un superhéroe

A quién no le gustaría ser capaz de atravesar las paredes como un auténtico superhéroe. Lamentablemente, al igual que ocurre con otros increíbles poderes de estos personajes fantásticos, no es posible y las leyes de la física y la química tienen gran parte de la culpa. A pesar de que los átomos que forman la materia están constituidos mayoritariamente por espacio vacío (en un 99,99 %), las minúsculas partículas elementales que contienen no pueden pasar a través de esos huecos.

El fenómeno tiene que ver con la disposición y comportamiento de los electrones que orbitan el núcleo de los átomos —integrado por neutrones y protones—, que se mueven y giran creando una especie de nube alrededor de esta zona central.

Según enunció el físico austriaco Wolfgang Pauli en 1925, dos electrones de un átomo nunca pueden estar simultáneamente en el mismo estado ni presentar la misma configuración. Es decir, no pueden ocupar el mismo espacio. Esta teoría, bautizada como principio de exclusión de Pauli, explica por qué los átomos no pueden solaparse, por qué los objetos son sólidos y por qué no puedes atravesar una pared.

Pero, además, según esta regla física, ni siquiera podemos llegar a tocar realmente un muro (ni ningún otro objeto). Esto se debe a que los electrones, que pertenecen al grupo de partículas elementales conocido como fermiones, ejercen una fuerza de repulsión que impide que los átomos tengan contacto entre sí.

Existe, no obstante, una salvedad al principio de exclusión de Pauli. Se llama efecto túnel, un fenómeno cuántico por el que una partícula puede saltarse los principios de la mecánica clásica y atravesar una barrera. El proceso se utiliza en los microscopios de efecto túnel, donde existe una pequeña probabilidad de que se dé este proceso en electrones. La probabilidad de que el fenómeno se produzca en todo el cuerpo humano es aun menor: tendría que suceder con cada una de las minúsculas unidades que lo forman.