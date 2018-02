Las respuestas más cachondas de Siri

Tenía pensado escribir un texto sobre los asistentes por voz en los 'smartphones' actuales, pero estaba un poco vago y me he entretenido haciendo preguntas absurdas (y no tan absurdas) al asistente por voz de los de Cupertino.

Lo he hecho porque siempre había leído que en inglés tenía muchas salidas para todo tipo de preguntas fuera de lo habitual (lo habitual que preguntes a una máquina, vamos) pero que en castellano era aún un poco pobre...

Y la verdad es que me ha sorprendido, por lo que he decidido dejar que sea el propio Siri quien escriba este artículo. He decidido empezar pidiéndole que me hable, sin más.

Entonces vamos a empezar por el principio, preguntemos por los padres de Siri... Y, empezamos mal, la respuesta que nos da es de cajón, no nos cuenta nada de sus entresijos.

El siguiente paso es hacerle una pregunta tonta, de esas que no te esperas que te responda. No esperaba que me respondiera hablando de Nietzsche como vi en algún blog, pero la tía (es la que tengo activada, aunque pronto se podrá elegir voz masculina como en otros idiomas) me salta citando a Aristóteles.

¡Anda ya! ¿Te crees muy lista? Me dispongo a pasar a temas más elevados y trascendentales... pero la respuesta que obtengo no está a la altura. ¿Qué pretendía yo preguntando sobre la vida y la muerte?

Insisto, pues...

Pasamos a temas más frívolos y, como sé que alguna vez canta (entre comillas) "Clavelitos" le pido a Siri que se arranque... Pero hay que insistir un poco, si no hace caso omiso.

¿Y si le pedimos que nos cuente un chiste? No es la alegría de la huerta, pero...

He leído algunos artículos en el que hacían proposiciones indecentes a Siri, pero creo que lo mejor que se me ocurre para ser un poco más original es abrirle mi corazón. No parece molestarle.

Como ya parece que tenemos confianza, le voy a decir que he bebido alguna copa de más. ¿Qué responderá?

Bueno, no parece que me ayude con consejos del tipo "Si bebes no conduzcas", así que por hoy es suficiente, ya me he entretenido un rato y Siri apenas me ha ayudado a nada útil. Bueno sí, me ha escrito medio artículo. Y me he divertido un rato.

Acabo mi media hora de reclusión con mi iPad diciéndole que me da un poco de miedo las cosas que sabe decir y directamente me lleva a la opción de Ajustes para desactivarla. Creo que hoy no lo haré, mañana si no se me quitan las ganas de hablarle a un aparato electrónico ya veremos.