Instagram prueba un modo 'sin conexión'

Instagram podría estar trabajando en una funcionalidad que permitiría usar la aplicación de fotografías y vídeos efímeros sin necesidad de tener conexión a internet, algo parecido a lo que ya hace Facebook Lite.

Así se puede desprender de la conferencia que tendrá lugar en el evento de desarrolladores organizada por Facebook (F8), que tendrá lugar en la ciudad californiana de San José los próximos 18 y 19 de abril.

En la agenda de conferencias aparece una titulada 'Creando experiencias offline para Instagram', en cuya descripción se puede leer “experiencias de las pruebas 'offline' que mantienen la experiencia de Instagram y permiten a las personas consumir e interactuar con el contenido incluso si no tienen conexión”.

Por el momento no ha trascendido nada más, y habrá que esperar hasta el mismo día de la charla para saber los detalles de esta nueva opción de Instagram. No obstante, sí que existe un precedente dentro del grupo de aplicaciones de Facebook: la compañía desarrolló una aplicación 'light' de Facebook, a la que llamaron 'Facebook Lite', y que está enfocada a aquellos usuarios que se encuentren en zonas donde no haya una conexión estable a la Red.

Su funcionamiento es sencillo: simplemente consume menos recursos de datos, las imágenes se bajan a menor calidad y, aunque sólo se actualiza cuando tiene conexión, si no la tiene también aparece contenido descargado previamente, por lo que el usuario tiene la sensación de estar siempre conectado.

En la descripción de esa conferencia también se explica que, para las personas en regiones de bajo ancho de banda, han “comenzado a probar experiencias fuera de línea que mantienen la experiencia de Instagram coherente para dejar a la gente consumir e interactuar con el contenido, incluso si no tienen servicio”.