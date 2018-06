Es una chica que vive mucho el momento, se lo pasa bien en el instituto, y quiere ser maestra de escuela algún día. Cree que tiene muy buena mano con los niños.

Tania es muy consciente de que su físico no es el típico cuerpo 10, o al menos no es el cuerpo que los chicos de su edad buscan. Ella sabe que para los tíos es la bonita y simpática, pero no la tía buena. Tania es naif, soñadora, ingenua, tiende a idealizar el amo, es un encanto. Da tan buen rollo que enfadarse con ella es casi imposible.