Pepe: "Me gustaría que me recordaran como un concursante y un aventurero honesto"

¿Qué falló para que seáis los expulsados de esta etapa?

Blanca: Los nervios y el cansancio.

Pepe: Los expulsados? Pero si es la final!

¿Qué os llevó a presentaros a ‘Pekín Express’?

B: Que no soy una mujer al uso, y las ganas de vivir la aventura.

P: La mera idea de participar en Pekin Express ya es una ilusión y reto en sí misma.... A mi entender la carrera no empezó el instante en que Cristina nos dijo: “1,2,3 adelante!” en Colombo. Empezó desde que una noche mi querida amiga Blanca me lo propuso y yo tardé un nanosegundo en responderle... SI!!!! Ahí empezó una maravillosa aventura. Y en ella encontré lo que buscaba e imaginaba, LA MAYOR EXPERIENCIA VITAL JAMÁS VIVIDA.

¿Cómo os preparasteis para el programa?

B: Yo siempre he estado en bastante buena forma física, pero para el programa cogí un entrenador personal, que se llama Alfonso, al cual estoy muy agradecida y me hizo estar en una forma diez.

P: La preparación para el programa fue tanto física como mental, con un mayor énfasis en el aspecto físico, con una labor impagable de mi preparador físico, Tomás "APOLO". Pero una vez a toro pasado he de decir que, aun siendo muy importante ese aspecto, le doy mayor importancia y preponderancia al campo mental y de estabilidad personal. Nadie que no haya pasado tan maravillosa experiencia puede entender cuán importante en el desarrollo de cada etapa esta es. Y más, cuanto más avanzas en el reality.

¿Ibais directamente a ganar?

B: No, por supuesto que no. Sí que es verdad que me gusta ganar, pero no iba a ganar, iba a vivir la aventura y la experiencia, que era lo más importante para mí.

P: Ruego que me creáis cuando digo que jamás se me pasó por la imaginación llegar a la final del programa, y más una vez conocida la edad y la lozanía de nuestros compañeros. Pero conforme avanzábamos en la carrera más fuertes nos hacíamos y ..... El resto ya es historia, jajaja.

¿Cuál fue el momento en el que más disfrutasteis?, ¿y el más difícil?

B: Ha habido muchísimos momentos, no puedo quedarme con uno. Ha habido muchos momentos mágicos en esta aventura.

El más difícil fue el día que nos eligieron ovejas negras, que íbamos los primeros, y pensábamos que nos volvíamos para España. Ese fue el momento más difícil con diferencia.

P: El momento más disfrutado fue aún en España, el instante en que Blanca me dijo... Pepe!!! que nos vamos!!! No soy capaz de describir la felicidad y la ilusión que experimentas.

Y el momento más difícil, sin parecer demagogo, los instantes en los que ves partir a compañeros y AMIGOS que por azares y avatares de la carrera se han de marchar.

¿Cómo os gustaría que os recordaran los seguidores del programa?

B: Me gustaría que me recordaran como soy, como una mujer de una cierta edad con una experiencia y que ha sido capaz de llegar a la final, y que ha disfrutado muchísimo del programa.

P: Los seguidores del programa me gustaría que me recordaran como un concursante y un aventurero HONESTO y consecuente a mis principios éticos y morales. Agradecido de por vida al programa por darme la oportunidad de tamaña experiencia. Si no fuera así mi idiosincrasia no se habría producido la final que se dio.

¿Volverías a concursar en ‘Pekín Express’? ¿Por qué?

B: Sí, por supuesto, mañana, me voy ya.

P: Volvería a participar SIN DUDA Y MAÑANA MISMO y aunque suene a fantasía, estoy convencido de que así será....

¿Qué es lo más fuerte del choque de culturas?

B: Para mí lo más fuerte, lo que más me impactó, fue ver que en el fondo los privilegiados son ellos de ser tan felices con tan poco y no nosotros.

P: Fuerte, sí, choque ninguno! Ha sido un continuo aprendizaje y un extraordinario empape de bondad, hospitalidad, empatía, maravillosos y apasionantes momentos gastronómicos... EN DEFINITIVA UN DAR GRACIAS DE CONTINUO.

¿En algún momento os planteasteis infringir alguna de las normas del programa?

B: No, soy todo menos tramposa. En mi vida no me lo planteo en ningún momento.

P: No!!!!!!!!!!!!

¿Quién era la pareja con la que mejor te llevabas en la carrera?

B: Ha habido tres parejas con las que he sido muy afín, que han sido las gogós, las pulpeiras y Marta y Giorgi. Pero lógicamente como Marta y Giorgi estuvieron más tiempo, fue con los que más afinidad he tenido. Con los primos muchísima también.

P: Sin duda Los Primos, se lo merecen y sé lo que digo. SE LO MERECEN Y LO NECESITAN. Son unos niños maravillosos.

¿Veis justa vuestra eliminación?

B: Es un juego, y en un juego influye la suerte, y muchas otras cosas.

P: Eliminación?

¿Qué aprendiste de tu acompañante durante la carrera?

B: Que aprendí de Pepe, no. He aprendido que tengo una paciencia infinita.

P: De Blanca aprendí TANTO!!! Sobre todo en lo lista e intuitiva que es al analizar al ser humano. Pero en general, no ha habido gran cosa que me sorprendió de Blanca, es una mujer única y especial!!! La inteligencia, intuición y prudencia hecha persona.

¿Cuál fue la eliminación más dura para vosotros?

B: Han sido varias duras, pero para mí la más dura en día que eliminaron a Marta y Giorgi.

P: La eliminación más dura sin duda fue la de nuestros Vasquitos, queríamos llegar con ellos a la final y darle una paliza que se quedaran doblados de la humillación y el dolor!!!!! JAJAJAJAJAJA. No sabéis que buenas personas son. Les adoro.

¿Cómo valoras tu posición? ¿Estás orgulloso de ella?

B: Sí, estoy encantada y feliz.

P: Estoy muy muy muy orgulloso de haber llegado a la final, a mi entender la considero de un gran mérito y valor. Para poder ganar etapa tras etapa a tan magníficos y jóvenes rivales/compañeros de carrera nuestro esfuerzo y ganas debían ser infinitos y máximos y..... Así lo hicimos.

¿Qué has aprendido de la gente de Sri Lanka e India?

B: He aprendido muchas cosas, pero sobre todo que son muy felices con muy poco, te lo dan todo. He aprendido que tenemos que simplificar mucho la vida, aquí en occidente tenemos la vida muy complicada y no hace falta tener tantas complicaciones.

P: Me llevo mil enseñanzas de tan buenas gentes de esos dos países, jamás olvidare y dejare de llevar a mi día a día lo que allí aprendí. Sencillez, hospitalidad, bondad, empatía, generosidad, alegría, esfuerzo, paciencia... tantas y buenas cosas!!

¿Cuál fue tu etapa favorita de la carrera? ¿Por qué?

B: No he tenido ninguna etapa favorita, es que ha habido muchas, muy distintas. Unas muy estresantes, otras muy divertidas, otras que hemos tenido de relax. No sé, para mí ha sido favorito todo el programa, yo estoy encantada con el programa entero.

P: Mi etapa favorita? Toda y cada una de las vividas en Pekín Express!!! Desde el embarque en Barajas hasta la redacción de esta entrevista!!!!! El porqué? Por el ser humano mejor que este programa y mis compañeros de aventura me ha hecho ser. GRACIAS, GRACIAS Y ETERNAS GRACIAS, ¡AMIGOS!