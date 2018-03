Agresiones sexuales:

El mensaje de Sandra Sabatés a la sociedad: "¿Por qué en las agresiones machistas el foco siempre está puesto en las mujeres? Una víctima siempre es una víctima"

Sandra Sabatés se desplazó hasta el pico de la mesa de El Intermedio para reflexionar sobre la violencia machista: "Recriminar a una víctima que después de la agresión intente seguir una vida normal es una manera de culpabilizarla, al tiempo que parece un intento de rebajar la responsabilidad de los presuntos agresores".

Igualdad de derechos:

La reivindicación de Thais Villas en el Día de la Mujer: "Dejad de felicitarnos que no queremos regalos sino conquistar nuestros derechos"

Thais Villas lanzó un reivindicativo mensaje en El Intermedio con motivo del Día de la Mujer. "Dejad de felicitarnos que no es el Día de San Valentín. Esto no va de hacer regalos sino de conquistar nuestros derechos".

Brecha salarial:

Mamen Mendizábal, ante el silencio de las diputadas del PP sobre la brecha salarial: "No me hace nada de gracia"

La presentadora de Más Vale Tarde, Mamen Mendizábal, no pudo evitar mostrar su enfado ante el silencio que guardaron las mujeres del PP en el Congreso tras las palabras de Rajoy en las que rehusaba hablar sobre las desigualdades salariales entre mujeres y hombres: "No me hace nada de gracia, no lo puedo entender, son representantes de nuestra sociedad".

Visibilidad en los medios de comunicación:

La reivindicación feminista de Anna Simon en Zapeando: "¡La tele no se puede hacer sin mujeres!"

Anna Simon también se quiso sumar a las reivindicaciones feministas con un mensaje en Zapeando sobre el importante papel de las mujeres en la televisión.

Ana Pastor: "Es fundamental que los medios visibilicen lo que pasa a las mujeres, por eso es importante el manifiesto 'las periodistas paramos'"

La periodista y presentadora de El Objetivo, Ana Pastor, explicó en Al Rojo Vivo todos los detalles de la huelga feminista y en qué consiste en manifiesto 'las periodistas paramos'.

Cosificación de la mujer:

El mensaje de Cristina Pedroche contra la cosificación de la mujer: "Da igual con qué ropa se diga un alegato feminista, se tiene que hacer el mismo caso"

Cristina Pedroche también lanzó un reivindicativo mensaje en Zapeando contra las personas que no respetan a las mujeres por el simple hecho de la ropa que llevan: "Da igual con qué ropa se diga un alegato feminista, se tiene que hacer el mismo caso".