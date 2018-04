La carta desesperada de una profesora que deja su trabajo por culpa de "los padres irrespetuosos"

Julie Marbuguer, una profesora de primaria de Texas, Estados Unidos, ha comunicado que deja su profesión debido a un incidente con el padre de un alumno. Dice sentirse "incapacitada" para seguir soportando "a los irrespetuosos padres".

Una de las pautas educativas que sigue esta profesora es educar a los alumnos para que se hagan responsable de sus actos ya que rompen mucho material escolar. Pero parece ser que uno de los padres no estaba de acuerdo con la medida de Marbuguer.

"Un padre ha creído que estoy equivocada al enseñar así a su hijo y se ha encargado de decírmelo de la manera más irrespetuosa posible, delante de su hijo", asegura la profesora, que señala que "la mayoría de los padres no pasan más de dos horas al día con sus hijos": "Nosotros pasamos ocho con los suyos y con otros 140 iguales a ellos. ¿Es mucho pedir un poco de cortesía y educación?".

"La gente tiene que dejar de mimar y permitir a sus hijos. Es un problema que va a extenderse a través de nuestra sociedad como un reguero de pólvora. No es justo para la sociedad, y lo que es más importante, no es justo que a los niños les enseñen que esto está bien. No les servirá para una vida exitosa y feliz", ha concluido la profesora en sus redes sociales.