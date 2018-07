Cesc Fábregas se despide de Conte...antes incluso de que el Chelsea haga oficial su despido

El español Cesc Fàbregas se despidió este jueves del técnico italiano Antonio Conte, antes incluso de que el Chelsea haya hecho oficial su destitución, y le dio las gracias por los títulos y le deseó suerte en el futuro.

Thank you Mister for another Premier League title and FA Cup. It wasn’t easy for me to convince you in the beginning but in the end I hope I did you proud! Good luck for the future. #CFC