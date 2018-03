Noche de victoria para Ibaka y Abrines con los Raptors y los Thunder

Noches consecutivas de triunfo para el ala-pívot congoleño español Serge Ibaka que consiguió también la undécima victoria seguida con su equipo de los Raptors de Toronto, que estuvo cerca de dar la sorpresa de la jornada de haber perdido ante los Mavericks de Dallas.

Mientras que el escolta Álex Abrines también se mantuvo en el camino ganador después que los Thunder de Oklahoma City superaron el duelo de locales ante Los Angeles Clippers, que disputaron partidos en noches seguidas.

Ibaka jugó 35 minutos como titular de los Raptors que necesitaron de tiempo de prórroga antes de imponerse por 122-115 a los Mavericks de Dallas, uno de los peores equipos de la Conferencia Oeste, que ya están eliminados de la fase final.

El jugador internacional español aportó 12 puntos tras anotar 5 de 10 tiros de campo, incluidos 2 de 5 triples, y no fue a la línea de personal. Ibaka también tuvo protagonismo dentro de la zona al capturar siete rebotes, con seis que fueron defensivos, dio dos asistencias, recuperó un balón, perdió otro, puso un tapón y cometió cinco faltas personales.

Mientras que Abrines siguió de reserva con los Thunder y tuvo 10 minutos de acción en los que aportó dos puntos que sumaron en la victoria por 121-113 que lograron ante los Clippers.

El jugador mallorquín no tuvo su mejor inspiración encestadora al anotar 1 de 4 tiros de campo, falló los tres intentos de triples, y no fue a la línea de personal. Además de capturar un rebote, recuperar un balón y no cometer ningún perdida ni le señalaron personal.