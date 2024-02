Los mejores planes anti San Valentín 2024 para los solteros

Este martes 13 de febrero se celebra el Día del Soltero, entre otras cosas, por ser el día anterior al día de los enamorados. Recientemente recopilábamos en un artículo los mejores planes para San Valentín, pero... ¿quieres conocer los mejores planes para ir solo o con amigos?.

A continuación te contamos algunos planes anti San Valentín para que disfrutes con la compañía que tu quieras el próximo 14 de febrero:

1. BAM Karaoke Box

No hace falta tener pareja para disfrutar de una noche sin precedentes: una sala de hasta 25 personas disponible para conocer gente nueva, hacer amigos, y quién sabe, tal vez hasta conocer a un nuevo amor. Es por eso que BAM Luchana abre la sala Estudio Azul para conocer gente ya es todo un aliciente, pero ¡mientras cantas y bailas! Puedes disfrutar de esta experiencia el 14 de febrero de 20:00 a 22:30h, por solo 10€/persona.

Además, cuentan con un repertorio de más de 40.000 canciones, coctelería, buen ambiente y siempre puedes grabar y hacer fotos de todas las actuaciones. Además, no solo está restringido para solteros y amigos, ¡las parejas también pueden ir si lo desean!.

2. Perritos calientes gratis

Galipán regala perritos calientes gratis el día de San Valentín a todas las personas que vayan a su tienda de Cuatro Caminos el 14 de febrero desde las 17:00 horas con un recuerdo de su ex (C. de Bravo Murillo, 95). Además, el perrito que te cambian gratis por un objeto de tu ex pareja es el que se llama "con todo".

3. Cásate con tu a amiga/amigo

En el hotel Hard Rock de Madrid (calle Ronda de Atocha, 5) te dan la opción de que Elvis "te case" con quien tu quieras el Día de San Valentín. Te dan todos los accesorios, como velo, anillo e incluso te dan la opción de tirar el ramo. El precio es de 60 euros por persona e incluye la ceremonia, los anillos, el certificado y la cena nupcial.