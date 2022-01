Estas han sido las 10 ciudades más visitadas del mundo en 2021

Los analistas de ForwardKeys, especializados en tendencias en el ámbito del turismo, han publicado el ranking de las ciudades más visitadas en 2021 (hasta el 23 de noviembre de 2021) y han hecho además una comparativa con el mismo pedido de 2019 ¿resultado? Hay cambios importantes.

Cuando se publican este tipo de listas y análisis no suele haber muchos cambios de un año a otro salvo eventos concretos como unas Olimpiadas que pueden hacer que se dispare el turismo en una zona determinada del mundo; pero ahora estamos en pandemia y eso ha revolucionado el turismo no en una zona del mundo sino en el mundo entero. ¿Imaginas cuáles son ahora las ciudades más visitadas del mundo y cuáles han dejado de serlo?

Las 10 ciudades más visitadas en 2021 han sido estas: Dubai, Cancún, Estambul, Nueva York, Miami, París, Doha, Londres, El Cairo y Madrid.

Miami | Pixabay

Dubái también fue la más visitada del mundo en 2019 lo que demuestra la máxima que afirma que en épocas de crisis el sector del lujo es el que mejor suele aguantar el envite; Cancún es la sorpresa porque en 2019 no estaba ni tan siquiera entre las 20 ciudades más visitadas del mundo; Estambul era en 2019 la séptima ciudad más visitada, hoy es la tercera; Nueva York sorprende también en cierto modo porque sufrió severas restricciones pero sigue siendo una de las 5 ciudades más visitadas del mundo; Miami mejora notablemente en la lista, es la quinta más visitada mientras en 2019 ocupaba el puesto 18; París se mantiene entre las 10 primeras pero no en el quinteto de cabeza como en 2019; Doha no sorprende aunque en 2019 no estaba entre las 20 primeras y en 2021 es la séptima ciudad más visitada del mundo, con el desarrollo de turismo de lujo acometido en Qatar este aumento del turismo era de esperar; Londres era en 2019 la segunda ciudad más visitada del mundo, en 2021 ha sido la octava; El Cairo es la novena cuando en 2019 no estaba entre las 20 primeras y cierra esta lista como la décima ciudad más visitada del mundo en 2021… Madrid.

Madrid | Pixabay

Las ciudades asiáticas han sido las más castigadas por la caída del turismo, Tokio, Seúl, Singapur o Hong Kong que estaban en 2019 entre las más visitadas del mundo, en 2021 no aparecen ni siquiera entre las 20 primeras; en cuanto a otras ciudades españolas solo dos, además de Madrid, aparecen entre las 20 más visitadas del mundo, Palma que ocupa el puesto 17 de la lista y Barcelona en el puesto 19.