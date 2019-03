Los vínculos familiares que crean las hembras de león marino de Steller

Hasta el momento, pocos son los conocimientos que se tienen acerca del comportamiento de las hembras de león marino de Steller (Eumetopias jubatus). Sin embargo, un nuevo estudio liderado por investigadores del departamento de Peces y Juegos de Alaska ha revelado que, al contrario que los machos, las hembras tienden a permanecer en el lugar en el que nacieron durante el período de procreación.

Según los científicos, el trabajo, que se ha publicado en la revista PLoS ONE, es vital para entender los patrones de dispersión de la especie, ya que permitirá controlar los cambios en la población y mejorar los esfuerzos de conservación de una familia de león marino que se encuentra casi amenazada, de acuerdo con la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

De este modo, la investigadora Kelly Hastings y su equipo monitorizaron a más de 360 hembras desde su nacimiento y crearon un registro que las identificaba con el lugar exacto de su nacimiento en el sureste de Alaska.

Nuevos datos sobre su comportamiento

Gracias a la información, recopilada entre 2001 y 2015, los expertos han descubierto que menos del 3% de las hembras observadas traslada su lugar de reproducción a una zona distinta cada año. Además, la nueva ubicación tiende a estar próxima a la de su lugar de nacimiento y posee un número mayor de leones marinos.

Por el momento, todo apunta, según subrayan los científicos, a que la familiaridad entre las hembras de Steller que crecen cerca y el conocimiento topográfico de su entorno son una clave fundamental en el proceso de reproducción de su especie, así como de su conservación.

Referencia bibliográfica:

K.Hastings, et al. "Natal and breeding philopatry of female Steller sea lions in southeastern Alaska". PLoS ONE 12(6): e0176840. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176840