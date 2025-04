El Valle Alto del río Lozoya pudo albergar una población estable de más de 30 neandertales

Hace 90.000 años, el Valle Alto del Lozoya, en Madrid, era un entorno rico en recursos cárnicos que podría haber sostenido a grupos de neandertales de manera estable. Un estudio de la revista Archaeological and Anthropological Sciences ha analizado la disponibilidad de alimento en el valle cuando se formó Cueva del Camino, uno de los yacimientos más importantes para el estudio de los neandertales en el centro de la península ibérica.

La investigación, liderada por Lucía Molino, del departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología de la UCM, junto con la participación de un equipo de investigadores de diversas instituciones, ha estimado la cantidad de carne disponible que habría en el ecosistema del valle en aquella época.

Los resultados sugieren que la región podría haber mantenido de manera continua a un grupo estable de aproximadamente 34 neandertales, gracias a la riqueza y a las características de vida de especies como gamos, jabalíes, castores, caballos y grandes herbívoros como el uro y el rinoceronte estepario.

"El ecosistema del Valle del Lozoya estaba lleno de vida. La abundancia de recursos cárnicos en esta región se puede comparar con la de otros grandes yacimientos del Pleistoceno en Europa, como los de la sierra de Atapuerca, e incluso con ecosistemas africanos como el del Parque Nacional del Serengueti en Tanzania", explica Guillermo Rodríguez-Gómez, investigador Atracción de Talento César Nombela de la Comunidad de Madrid en la UCM y coautor del estudio.

Lugar ideal para la supervivencia

Los hallazgos de este trabajo refuerzan la idea de que el valle es un punto clave para comprender cómo vivían estos grupos humanos, ya que habría sido un lugar ideal para la supervivencia.

Juan Luis Arsuaga, director paleontológico de la excavación, señala: "Las cifras que se obtienen del número de neandertales en el Valle Alto del Lozoya, en torno a 30 individuos, nos dan una idea de la densidad de población que podía alimentarse en ese territorio. Pero eso no quiere decir que no se relacionaran con los neandertales de los territorios vecinos, empezando con los del tramo medio del valle del Lozoya. Un grupo con tan pocos adultos no es genéticamente viable por el exceso de consanguinidad".

Un aspecto relevante de la comunidad de mamíferos del Valle Alto del Lozoya era su alta productividad. Gracias a esto, los neandertales habrían tenido acceso constante a una amplia variedad de recursos, lo que les habría permitido asentarse de manera estable sin necesidad de desplazarse grandes distancias en busca de alimento.

Enrique Baquedano, director arqueológico de la excavación destaca: "Desde que comencé a trabajar en Olduvai Gorge en 2008, siempre he visto similitudes entre el Valle Alto del Lozoya y la caldera del Ngorongoro en Tanzania, ambos rodeados de límites naturales que favorecen la concentración de fauna. Sin duda, ese aislamiento del Valle Alto del Lozoya y su gran biomasa de herbívoros lo convertiría en un buen cazadero para los neandertales, los leones de las cavernas y otros depredadores. Donde hay mucha vida, hay mucha muerte".

El Valle Alto del Lozoya sigue presentándose como un entorno privilegiado para el estudio de la prehistoria europea y genera preguntas estimulantes sobre la relación entre los neandertales y su medio ambiente.

"Este trabajo servirá de base para profundizar en la vida de los neandertales, para entender mejor cómo se organizaban y sobrevivían en un entorno lleno de oportunidades", añade Rodríguez-Gómez.

Referencia: "Carrying capacity and meat availability for the Neanderthal groups in the upper valley of the Lozoya River (Madrid, Spain): a key region for the study of their ecosystems in Central Iberia". Archaeological and Anthropological Sciences 17, 84 (2025).