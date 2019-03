Validan una nueva diana terapéutica contra el cáncer colorrectal

Científicos del grupo de Oncología Molecular del CIBBIM-Nanomedicina en el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) han validado un gen, denominado PPOX, como nueva diana terapéutica contra el cáncer colorrectal. El estudio abre la puerta a la validación de más dianas, ya que PPOX es solo uno de los 966 genes que han identificado sobreexpresados en células tumorales de rápido crecimiento. Los resultados de la investigación, que ha durado más de 5 años, han sido publicados en Clinical Cancer Research.

Para detectar los genes candidatos a ser nuevas dianas terapéuticas, los investigadores caracterizaron a nivel molecular las diferencias que hacen que unas células cancerígenas crezcan más rápido que otras. “Sabemos que los tumores que crecen más rápido son los que más matan, por ello nos propusimos a investigar diferentes líneas celulares derivadas de tumores de colon”, explica Diego Arango, responsable de la investigación. En concreto, evaluaron en placas in vitro los ratios de crecimiento de 52 líneas celulares procedentes de muestras de tumores humanos de cáncer colorrectal.

Con estas líneas llevaron a cabo un análisis de expresión genómica por microarrays, en el que identificaron los 966 genes altamente expresados en células tumorales de cáncer colorrectal con rápido crecimiento. Los investigadores trabajaban con la hipótesis de que la inhibición de los genes sobreexpresados podía interferir con el crecimiento tumoral y, por lo tanto, estos genes podían constituir potenciales dianas terapéuticas para ser utilizados en quimioterapia.

Como prueba de refuerzo a su hipótesis, Arango explica que “el gen TYMS, una de las pocas dianas terapéuticas actualmente usadas en quimioterapia, está entre el cerca de un millar de genes sobreexpresados en los tumores de cáncer colorrectal”.

Dos de los 966 genes, a prueba

Dada la imposibilidad logística para validar los 966 genes identificados, los investigadores del VHIR escogieron dos genes, GAPDH y PPOX, con conocidos inhibidores químicos, para hacer una prueba de concepto.

En primer lugar, administraron los inhibidores de estos genes en células cultivadas in vitro, y descubrieron que se lograba frenar la rápida proliferación de las células tumorales, tal y como pasaba con el conocido agente usado en la quimioterapia, 5-FU.

El segundo paso fue trasladar el experimento a un modelo de cáncer colorrectal en ratones. Y los resultados, remarca Arango, fueron notables en un gen: “El tratamiento con inhibidores de PPOX demostró reducir el crecimiento en 3 de las 7 líneas de cáncer de colon investigadas (42,8%), de manera que estamos ante una nueva diana terapéutica contra el cáncer colorrectal”. Por otro lado, explica que no lograron reducir significativamente el crecimiento de los tumores con la inhibición de GAPDH. Un hecho que puede deberse, en su opinión, a una dosis inadecuada del fármaco.

En la actualidad existen pocos agentes terapéuticos aprobados para combatir el cáncer colorrectal y la tasa de respuesta de cada uno de estos medicamentos por solitario está por debajo del 30%.

El cáncer colorrectal es uno de los tres tipos de cáncer más prevalentes en el mundo occidental, tanto en hombres como mujeres. Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, cada año fallecen por esta enfermedad cerca de 15.000 españoles, y se diagnostican 30.000 nuevos casos anuales.

Referencia bibliográfica:

S Bazzocco, H Dopeso, F Carton-Garcia, I Macaya, E Andretta, F Chionh, P Rodrigues, M Garrido, H Alazzouzi, R Nieto, A Sánchez, S Schwartz Jr, J Bilic, J M. Mariadason, D Arango. Highly expressed genes in rapidly proliferating tumor cells as new targets for colorrectal cancer treatment. Clinical Cancer Research. 2015.