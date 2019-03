Utilizar fotografías y música reduce la ansiedad preoperatoria de los pacientes

Una investigación realizada en el departamento de Enfermería de la Universidad de Granada (UGR) ha descrito cómo proyectar fotografías y escuchar música antes de una operación quirúrgica ayuda a los pacientes a reducir su ansiedad preoperatoria.

En este trabajo, publicado en la revista Journal of Advanced Nursing, participaron 180 sujetos que se iban a someter a una operación en la Unidad de Otorrinolaringología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. En todos ellos, los científicos midieron las siguientes variables: estado de ansiedad, pulsaciones, frecuencia respiratoria y presión arterial.

Como explica el autor principal, el investigador de la UGR José Luis Gómez Urquiza, “un proceso quirúrgico representa para las personas, de forma general, una amenaza y una pérdida de control sobre la situación. Por ello el tiempo de espera previo a la cirugía puede convertirse en un momento poco placentero, en el que puede aparecer ansiedad preoperatoria”.

De este modo, “está en manos de los profesionales sanitarios buscar la forma de relajar al paciente, siendo una opción la distracción de la atención o los pensamientos mediante diferentes intervenciones. En nuestro caso, se buscó ese efecto mediante la proyección de fotografías acompañadas de música, un mecanismo que, a la luz de los resultados, es efectivo”.

Tres grupos de pacientes

Los autores dividieron la muestra en tres grupos de 60 pacientes: uno en el que se intervino con la proyección de fotografías de la ciudad y provincia de Granada, otro al que se le proyectaron fotografías combinadas con música relajante y un tercero que actuó como control.

Los resultados demostraron que, después de la intervención, el grupo de presentación fotográfica presentaba niveles más bajos en todas las variables analizadas, sin embargo no presentó diferencias significativas con el grupo control, algo que sí ocurría al comparar el control y el de visualización fotográfica combinada con música.

Los investigadores concluyeron que la muestra fotográfica en combinación con música es más eficaz en la reducción de la ansiedad preoperatoria que la intervención estándar o la muestra fotográfica sola.

Gómez Urquiza señala que hoy en día, gracias a Internet y a la música en streaming, “disponemos de un amplio abanico de posibilidades para seleccionar fotografías y canciones que sean del agrado de los pacientes. Esto nos permitiría crear diferentes listas de música y colecciones de fotografías entre las que el paciente podría elegir en función de sus preferencias, consiguiendo así distraer sus pensamientos hacia aspectos no relacionados con la cirugía, y favorecer un descenso de la ansiedad preoperatoria".

Referencia bibliográfica:

Jose L. Gómez-Urquiza, César Hueso-Montoro, Josefa Urquiza-Olmo, Rocío Ibarrondo-Crespo, Emilio González-Jiménez and Jacqueline Schmidt-Riovalle. A randomized controlled trial of the effect of a photographic display with and without music on pre-operative anxiety. Journal of Advanced Nursing. DOI: 10.1111/jan.12937