Usuarios virtuales ayudan a crear soluciones TIC más accesibles

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, dirigidos por María Fernanda Cabrera-Umpiérrez, han desarrollado una serie de modelos cognitivos virtuales parametrizados de usuarios con discapacidad que se pueden utilizar para simular la interacción del usuario real con diferentes aplicaciones de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Esto facilitará la creación de soluciones TIC eficientes y accesibles para personas con limitaciones funcionales y las discapacidades derivadas de las mismas.

A pesar de la rápida evolución de las TIC, y del creciente reconocimiento de la importancia del concepto de diseño universal en todos los ámbitos de la vida diaria, los diseñadores y desarrolladores de estos productos siguen sin tener disponibles herramientas estructuradas y orientadas a ayudarlos a adaptar con eficacia sus productos y servicios a las necesidades reales de los usuarios con discapacidad. En un intento de mejorar esta situación, los investigadores llevaron a cabo un estudio, enmarcado en el proyecto Europeo VERITAS y publicado en la revista Sensors.

El primer paso de la investigación fue identificar las funciones cognitivas principales y sus correspondientes parámetros asociados (tiempo de reacción, percepción, atención, etc.) para cada tipo de discapacidad previamente definida (Alzheimer, Parkinson y personas con discapacidades visuales, auditivas y del habla).

Todos estos datos se agruparon y relacionaron mediante el uso de una arquitectura cognitiva llamada ACT-R en la que, en términos generales, se relacionan las tareas que puede llevar a cabo una persona con los parámetros que definen las funciones cognitivas relacionadas a ella. Adicionalmente, se incluyeron en los modelos tanto las necesidades específicas de los usuarios finales, como recomendaciones, guías y parámetros que soporten las decisiones de los desarrolladores durante el proceso de diseño.

Para validar los modelos, los investigadores, del grupo Life Supporting Technologies (LifeSTech) de la UPM, realizaron la evaluación de accesibilidad de una aplicación real de monitorización de la salud. Se simularon tres grupos potenciales de usuarios: con deterioros cognitivos y físicos habituales debido al envejecimiento; con discapacidades visuales; y con discapacidades motoras.

Una representación virtual cercana

Los resultados de estas pruebas demostraron que estos modelos cognitivos virtuales paramétricos logran ser una representación virtual cercana a la real de usuarios afectados por limitaciones funcionales y estados cognitivos derivados del envejecimiento y la discapacidad.

También demostraron que son una herramienta útil para evaluar la usabilidad de aplicaciones durante todas las etapas del proceso de desarrollo para garantizar el máximo nivel de accesibilidad e interacción, así como también para realizar mejoras previas a la realización de pruebas con usuarios potenciales reales y en entornos reales o que simulen a la realidad.

Este trabajo se enmarca en una línea de investigación que persigue desarrollar herramientas de apoyo a la vida que se adapten a las necesidades de usuarios afectados por enfermedades crónicas o discapacidades de las que se derivan problemas cognitivos.

Como señala Cabrera-Umpiérrez, “también estamos trabajando en el uso de la Realidad Virtual para entrenamiento cognitivo de pacientes con Deterioro Cognitivo Leve (DCL) o Alzheimer en fases tempranas; entrenamientos cognitivos basados en juegos para pacientes con Parkinson; y herramientas computarizadas, basadas en sensores, de rehabilitación para personas con Apraxia que, entre otros síntomas, presentan un deterioro de las capacidades cognitivas para llevar a cabo actividades de la vida diaria”.

Referencia bibliográfica:

García-Betances RI, Cabrera-Umpiérrez MF, Ottaviano M, Pastorino M, Arredondo MT. "Parametric Cognitive Modeling of Information and Computer Technology Usage by People with Aging- and Disability-Derived Functional Impairments". Sensors. 2016; 16(2):266.