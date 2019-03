Una red social educativa despierta las vocaciones científicas

El grupo LITE (Laboratorio de Tecnologías de la Información en la Educación) de la Universidad Rey Juan Carlosha ha desarrollado Clipit, una red social educativa orientada al aprendizaje basado en vídeo. Esta herramienta tecnológica se enmarca dentro del proyecto europeo Juxtalearn.

Esta red s permite a los estudiantes reflexionar sobre los conceptos complejos en los que están trabajando y colaborar de una forma activa y constructiva con todos sus compañeros, tanto con los de su propio grupo como con los de otros grupos.

El proceso de creación del guión del vídeo es un punto clave en el aprendizaje de los alumnos, ya que en este momento tienen que comprender de una forma profunda el concepto y, además, pensar cómo exponerlo a sus compañeros de manera sencilla y comprensible. Aparte de tener que crear el guión, los alumnos tienen que recopilar todo el material necesario para realizar la grabación y producir el vídeo, que se discutirá posteriormente con los compañeros de clase.

Clipit ofrece espacios privados donde los miembros de un mismo grupo pueden debatir, subir materiales internos del grupo, etc. Los alumnos irán elaborando poco a poco el vídeo gracias a las herramientas de comunicación que les ofrece la plataforma, incluyendo un chat con los usuarios que están on line.

Cuando los alumnos tienen terminado el vídeo educativo lo comparten con sus compañeros en un espacio público para ponerlo en común con los participantes en cada una de las experiencias. El objetivo es visualizar y comentar tanto puntos fuertes como puntos débiles del vídeo de tal forma que les ayude a mejorarlo y a comprender qué errores han cometido o qué factores han pasado por alto.

Gracias a este proceso, los alumnos toman un papel activo en su proceso de aprendizaje y fomentan su creatividad mientras usan tecnologías educativas. Además, la discusión permite a todos los alumnos valorar y comentar todos los vídeos creados por sus compañeros. Esto favorece el pensamiento crítico de los alumnos, tanto en la práctica educativa como en su futuro laboral.

Hasta el momento, ‘ClipIt’ ha sido usado en diferentes experiencias educativas tanto a nivel universitario como con alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, ya sea dentro de asignaturas regladas o bien dentro del concurso nacional Crea, comparte y aprende. Los vídeos resultantes de las experiencias educativas se pueden encontrar dentro del canal de Youtube del proyecto.

En todas las experiencias educativas, los alumnos resaltan el poder creativo e innovador de la práctica educativa e indican que este tipo de actividades incrementa su motivación en el estudio de las asignaturas. Además, también resaltan que las explicaciones facilitadas por sus compañeros les permiten comprender mejor el concepto umbral sobre el cual están trabajando.

Clipit ha sido galardonado con el tercer premio a las mejores demostraciones de aplicaciones informáticas en el noveno Congreso Europeo de Aprendizaje y Tecnología (ECTEL 2014 – 9th European Conference on Technology Enhanced Learning).

