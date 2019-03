Una nueva vacuna demuestra una alta protección contra el ébola

VSV-ZEBOV es el nombre de la nueva vacuna contra el ébola, anunciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha demostrado un alto nivel de eficacia para las 4.000 personas que participaron en el ensayo clínico.

Los resultados de las pruebas, publicados en la revista científica TheLancet, ponen de manifiesto que la vacuna tiene una eficacia del 100% diez días después de haber sido administrada a varias personas sin el virus pero en contacto con él.

Guinea-Conakri, uno de los tres países afectados por la actual epidemia, ha sido el lugar escogido por los científicos de la OMS, Médicos Sin Fronteras (MSF) y de Noruega, Canadá, Guinea, Estados Unidos y Reino Unido para probar la inmunización.

"Después de haber visto con mis propios ojos los efectos del ébola, que han devastado comunidades e incluso países, me siento muy alentado este anuncio", apunta Borge Brende, ministro de Relaciones Exteriores de Noruega.

"La comunidad sanitaria global podría contar a partir de ahora con una importante herramienta para vencer el ébola", destacó John-Arne Rottingen, del Instituto Noruego de Salud Pública y líder de la investigación.

Dos grupos de control

Según MSF, en total han recibido la inmunización 4.123 personas de forma voluntaria repartidos en dos grupos de control. El primer grupo son familiares, vecinos y compañeros de trabajo de 100 infectados. El segundo son unos 1.200 médicos y sanitarios.

This trial centred on the VSV-EBOV vaccine, which was started by the Public Health Agency of Canada and then developed by the pharmaceutical company Merck.

It combined a fragment of the Ebola virus with another safer virus in order to train the immune system to beat Ebola

La vacuna, cuya investigación se inició en en la Agencia de Salud Pública de Canadá y desarrollado por la compañía farmacéutica Merck, combina material genético de una proteína clave de la cepa Zaire del virus –la cepa del brote en África Occidental– junto con otro virus no relacionado: el de la estomatitis vesicular (VSV).

“VSV-ZEBOV, funciona de una manera similar a las vacunas vivas atenuadas para otras infecciones virales”, explica Mark Feinberg, director de Merck. “La combinación de distintos componentes da lugar a un virus debilitado que no puede causar la enfermedad, pero estimula que el organismo genere una respuesta inmune”, añade.

De esta forma, según el estudio, la vacuna provoca la producción de anticuerpos para luchar contra la enfermedad. Los responsables de Merck, han anunciado que quieren producir suficientes dosis como para controlar posibles futuros brotes de ébola.

Fase preliminar

A pesar de los datos optimistas que ha dado lugar esta primera prueba, desarrollada en un tiempo récord de doce meses, los expertos recuerdan que la investigación se encuentra en una fase preliminar y que serán necesarias más pruebas.

Uno de los inconvenientes de la formulación de la actual vacuna, según MSF, es que debe mantenerse muy fría y los países más afectados por el ébola tienen un clima tropical y sufren frecuentes cortes de luz.

Por lo tanto, los científicos apuntan a que en el futuro será preciso trabajar para desarrollar una formulación termoestable.