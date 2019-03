Una nueva terapia usa anticuerpos monoclonales para tratar el melanoma avanzado

El melanoma avanzado es un tipo de cáncer con mal pronóstico y una incidencia creciente en el mundo. Su tratamiento mediante nuevas técnicas de inmunoterapia –células diana que bloquean vías de señalización celular e inhiben el crecimiento del tumor– aumenta de forma significativa la supervivencia de los pacientes.

En este estudio, que publica la revista New England Journal of Medicine (NEJM), se ha comparado el uso de un novedoso anticuerpo que se dirige contra el receptor de linfocitos PD1 (Pembrolizumab) y activa a estas células del sistema inmune en el lecho tumoral, con el anticuerpo usado como tratamiento de primera línea en melanoma avanzado (Ipilimumab).

Los resultados de la investigación multicéntrica, en la que ha participado el hospital Clinic de Barcelona, demuestran la eficacia del tratamiento con el nuevo anticuerpo monoclonal que provoca un descenso del 42% en el riesgo de progresión de la enfermedad.

Datos favorables

En la investigación, más de 800 pacientes recibieron de forma aleatoria uno de los dos fármacos y los resultados han probado que Pembrolizumab tiene una mejor respuesta al tratamiento –un 30% frente a un 10% con Ipilimumab- con una mayor supervivencia y menos efectos secundarios graves.

La doctora Ana Arance, especialista sénior del Servicio de Oncología Médica del Clínic que ha participado en estudio, explica que con estos datos favorables de respuesta y supervivencia al melanoma “se ha demostrado el beneficio de poder utilizar este tipo de inmunoterapia para el tratamiento de primera línea del melanoma avanzado, añadiendo así, un nuevo fármaco al arsenal terapéutico de esta enfermedad”.

Además, Arance indica que ya se han iniciado estudios en el Clínic “para probar su eficacia en el tratamiento del cáncer de pulmón que, con cerca de 1.400.000 nuevos casos al año, es el más frecuente a nivel mundial”, concluye la investigadora.

