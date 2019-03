Una nueva herramienta ayuda a enseñar programación a niños desde los tres años

Un proyecto para que los niños aprendan técnicas de programación desde la temprana edad de tres años ha recibido uno de los premios Google RISE Awards 2015. La nueva plataforma, llamada Dr. Scratch, es obra de un grupo de investigación de desarrollo del pensamiento computacional de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

Según explica Gregorio Robles, profesor de esta universidad y director del grupo, se trata de una plataforma web que permite subir programas de Scratch, un lenguaje de programación visual orientado al aprendizaje de técnicas de programación para niños. "Esta herramienta permite valorar el trabajo de los alumnos, de manera que cada uno recibirá una evaluación global de sus capacidades de programación", destaca.

Robles añade que los resultados que su grupo está obteniendo en las investigaciones realizadas con estudiantes de varios países y de distintas edades "indican que el aprendizaje temprano de la programación y el desarrollo del pensamiento computacional mejora el rendimiento escolar en disciplinas tan distintas como las matemáticas o los idiomas”. Estos resultados los han presentado en Estonia tras participar en la IEEE Global Engineering Education Conference.

Gracias al galardón, además de la financiación que Google ha donado –-que en esta edición ha ascendido a 3,8 millones de euros–- a repartir entre las 205 organizaciones premiadas, el equipo de la URJC podrá continuar con sus labores de investigación y enseñanza de la programación informática a niños.

Viaje a las oficinas de Google en Boston

Además, les permitirá visitar las oficinas de Google en Boston este mes de mayo para presentar su trabajo en el Google RISE Summit, donde estarán en contacto con el resto de entidades de más de 25 países que han sido galardonadas y donde tendrán la oportunidad de trabajar codo con codo con los ingenieros de la empresa californiana para estudiar posibilidades para escalar y globalizar su solución.

En este sentido, Roxana Shirkhoda, directora del proyecto RISE Awards afirma que “el trabajo de los ganadores de la edición de 2015 nos ha estimulado realmente y estamos deseando comenzar a colaborar con ellos para inspirar a la próxima generación de informáticos de todo el mundo”.

El grupo de investigación de la URJC también forma parte de la red eMadrid, un proyecto subvencionado por la Comunidad de Madrid que fomenta la investigación y el desarrollo de tecnologías de apoyo al aprendizaje, y el pasado 17 de abril organizó el seminario eMadrid sobre ‘Pensamiento Computacional’ en el campus de Fuenlabrada la Universidad Rey Juan Carlos.

