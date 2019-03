Una nueva especie de rana andina recién descubierta ya podría estar amenazada

Investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y de la Universidad de Puerto Rico han descrito una nueva especie de rana que, recién descubierta, ya podría estar amenazada. Se trata del género Psychrophrynella, ranas terrestres de la cordillera andina, que vive en bosques de niebla y páramos húmedos de zonas de alta montaña. En concreto, los investigadores la han encontrado en la Cordillera Real, Bolivia.

Psychrophrynella teqta es el nombre de la nueva especie que se diferencia de sus compañeras de género por sus patrones de color.

Esta ranita, que apenas alcanza los 3 cm, muestra unas manchas amarillas o rojas que no se encuentran en otras especies del mismo género. Además de por estas manchas P. teqta se diferencia genéticamente y porque los machos emiten una llamada compuesta de pulsos, en lugar de un silbido puro, que es la norma en la mayoría de las especies de Psychrophrynella.

En este grupo de especies, cuyas áreas de distribución son muy reducidas, parece que suelen ser los machos los encargados del cuidado de los huevos, de los que salen diminutas ranas totalmente formadas. El elevado número de huevos que se encuentran en los nidos de P. teqta sugiere que un solo individuo se encargaría de las puestas de más de una hembra.

Como ocurre con otras especies del género, P. teqta está infectada por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis, que causa la quitidriomicosis, una enfermedad que ataca la piel de los anfibios y amenaza la supervivencia de muchas especies en todo el mundo. “Los ejemplares analizados son portadores del hongo aunque no padecen la enfermedad; esto representa un potencial peligro futuro en caso de que las condiciones ambientales cambien y, por ejemplo, las ranas bajen sus defensas inmunológicas, lo que unido a lo reducido de su distribución, las hace muy sensibles”, comenta Ignacio De la Riva, investigador del MNCN que firma el estudio.

Con ésta, son ya 18 las especies de Psychrophrynella conocidas en Bolivia, de las cuales 14 han sido descritas por De la Riva y sus colaboradores. Todas ellas son endémicas del país y a menudo están restringidas a la cabecera de un solo valle andino. El artículo se publica en la revista Zootaxa.

La situación de los anfibios en Bolivia

En las últimas décadas el estudio riguroso de los anfibios de Bolivia ha hecho posible que los herpetólogos hayan descubierto numerosos anfibios, incrementando el número de especies conocidas.

Así lo confirma otro artículo que el investigador ha publicado recientemente en la revista Herpetological Monographs: “Hasta ahora se han registrado 266 nuevas especies y esperamos que el número aumente con nuevos descubrimientos y la descripción de especies de ranas andinas, especialmente de la familia Craugastoridae, un grupo muy diverso de pequeñas ranas con desarrollo directo”.

En la región hay muchas especies endémicas que se encuentran en una situación muy comprometida. “La deforestación, la destrucción de los hábitats por los cambios en el uso del suelo que pasa a convertirse en tierras de cultivo, la contaminación de las aguas y la quitidriomicosis, que está muy extendida, son las principales causas del declive de los anfibios”, explica De la Riva.

“Las especies de los bosques andinos, más afectadas que las que viven en áreas más bajas, están desapareciendo de las zonas donde eran habituales y en ciertas partes de los Andes se ha producido una disminución severa”, continúa el investigador.

En el artículo los científicos han analizado la situación de las distintas especies de anuros según las categorías de extinción que establece la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). “En Bolivia, donde se centran la mayoría de mis estudios, la concienciación sobre la conservación de la biodiversidad está aumentando gracias a diferentes iniciativas locales que permiten el desarrollo de proyectos para aumentar la protección de los anfibios”, concluye De la Riva.

