Una hormiga recién descubierta ya está en peligro de extinción

Oculta a los biólogos durante años, la nueva especie de hormiga (Lasius balearicus) habita la isla de Mallorca desde hace cerca de 1,5 millones de años y ha permanecido aislada en pequeñas poblaciones que habitan exclusivamente en las cimas de las montañas de la Sierra de Tramuntana. Este himenóptero no es abundante, su diversidad genética es baja y su hábitat es pequeño y limitado.

Su aislamiento geográfico y la baja diversidad genética detectada con las pruebas de ADN hacen pensar en el peligro que corre la supervivencia de esta especie, incluso a corto plazo. Además, el modelado de su distribución predice que sufrirá fuertes efectos perjudiciales debido al cambio climático, según afirmaron los expertos.

Según el estudio, publicado recientemente en Journal of Biogeography y liderado por el Instituto de Biología Evolutiva (CSIC-UPF) y la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​no es extraño que las cimas de las montañas puedan albergar biodiversidad interesante. "En algunos casos, las especies pueden encontrar su lugar en estos hábitats inhóspitos", comenta Roger Vila, coordinador del estudio.

En peligro por los incendios

Los científicos consideran que se encuentra "en un equilibrio frágil". "Cualquier alteración del hábitat, como podrían ser los incendios que hubo en la zona el año pasado, podrían hacer reducir aún más su población e incluso llegar a hacerla desaparecer", alerta el equipo de invetsigación. En consecuencia, la especie ha sido clasificada 'en peligro', de acuerdo con los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El descubrimiento en Europa de una nueva especie, aislada reproductivamente de otras especies y distinguible morfológicamente, es un hecho significativo porque da testimonio de que una fracción de la biodiversidad permanece aún hoy inexplorada. El caso de Lasius balearicus indica que es probable que existan otras especies desconocidas en peligro de extinción que podrían desaparecer antes de ser clasificadas.

Referencia bibliográfica:

Gerard Talavera, Xavier Espadaler, Roger Vila (2014), "Discovered just before extinction? The first endemic ant from the Balearic Islands (Lasius balearicus sp. nov.) is endangered by climate change" Journal of Biogeography doi: 10.1111 / jbi.12438.