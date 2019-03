Una aplicación móvil para medir con precisión la potencia de las piernas

Los niveles de fuerza, velocidad y potencia de las piernas no sólo son un excelente indicador de rendimiento en deportistas. También pueden ayudar a valorar de manera sencilla y no invasiva el estado físico de cualquier persona. De ahí que la medición de la altura que se alcanza en un salto vertical se utilice desde hace décadas para valorar la potencia de los miembros inferiores.

Hasta la fecha, dado su elevado coste, los instrumentos utilizados para medir con precisión el salto vertical son exclusivos de los laboratorios de biomecánica del deporte.

Para solventar este inconveniente, el investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Carlos Balsalobre-Fernández, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ha diseñado una aplicación móvil que permite medir la altura del salto vertical del mismo modo que lo hace una plataforma de fuerzas profesional.

De acuerdo con un estudio recientemente publicado en Journal of Sports Sciences, en el que se midieron 100 saltos verticales con ambos instrumentos, la aplicación ofrece mediciones igualmente fiables que las de una plataforma de fuerzas de laboratorio, con un margen de error de solo 11 mm.

“El funcionamiento es muy sencillo: se graba un salto con la app, se seleccionan las imágenes del despegue y el aterrizaje de dicho salto y automáticamente, mediante algoritmos, se calcula la altura del salto vertical y los niveles de fuerza, potencia y velocidad”, explica Balsalobre-Fernández.

La herramienta –denominada My Jump– funciona en dispositivos móviles iOS y ya ha sido descargada en más de 50 países.

Referencia bibliográfica:



Balsalobre-Fernández, C, Glaister, M, and Lockey, RA. The validity and reliability of an iPhone app for measuring vertical jump performance. J Sports Sci Epub ahead of print, 2015.