Un sistema de puntos predice el pronóstico de pacientes con lesión pulmonar grave

Investigadores españoles han diseñado un sistema de puntuación sencillo de calcular en la práctica clínica que permite predecir con una alta probabilidad el pronóstico de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, una de las formas más graves de lesión pulmonar.

El síndrome de distrés respiratorio agudo se produce en pacientes con infecciones pulmonares y abdominales graves, en grandes traumatismos, en pacientes con pancreatitis aguda y en afectados por intoxicaciones graves. Los pacientes con este síndrome necesitan ser tratados con respiradores mecánicos para suplir la función respiratoria de los pulmones y mejorar la oxigenación de la sangre.

"A pesar de grandes avances médicos y del arsenal tecnológico con que cuentan las unidades de cuidados intensivos, cerca de la mitad de estos pacientes no salen vivos del hospital. Hasta hoy no disponíamos de ningún índice o método que predijera con una alta probabilidad su pronóstico. Ahora que tenemos una herramienta sencilla para predecir, es extraordinario lo que podríamos prevenir", explica Jesús Villar, investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES) y del Hospital Universitario Dr. Negrín de las Palmas de Gran Canaria.

Este sistema de puntuación de 9 puntos, que se acaba de publicar en la revista Critical Care Medicine, se ha diseñado según tres niveles de edad del paciente, del grado de alteración de la oxigenación y del nivel de las presiones pulmonares, calculados a las 24 horas del diagnóstico del síndrome e independientemente de la causa que lo produjo.

La puntuación mínima que un paciente puede tener es 3 puntos (1 punto por cada una de las tres variables mencionadas) mientras que la máxima es 9 (3 puntos por cada una de las tres variables). Cuantos menos puntos tiene un paciente, mayores son sus probabilidades de sobrevivir.

Los autores han descubierto que más del 85% de los pacientes que a las 24 horas de iniciarse el tratamiento tienen menos de 5 puntos, sobreviven. Sin embargo, más del 83% de los pacientes que a las 24 horas del diagnóstico tienen más de 7 puntos no sobreviven.

Riesgo de muerte

Con este sistema sencillo de análisis predictivo, los médicos pueden identificar a los pacientes con mayor riesgo de muerte y tratar de forma temprana el defecto de oxigenación y bajar las presiones de la vía aérea.

"Si con este sistema de puntuación somos capaces de predecir el futuro, podremos prevenir lo que ocurrirá. Sin lugar a dudas, esta innovación será una manera de simplificar los cuidados sanitarios para conseguir mejores resultados en los pacientes críticamente enfermos", indica Villar, que ha coordinado este trabajo en el que han colaborado investigadores de 20 hospitales españoles y de la Universidad de Harvard.

En este trabajo, han participado investigadores del Hospital General de Ciudad Real, Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, Hospital Clínico de Valencia, Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, Hospital Universitario de A Coruña, Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, Hospital Universitario Mutua de Terrassa, Hospital Universitario La Paz de Madrid, Hospital General de León, Hospital Clínico de Valladolid, Hospital del Bierzo de Ponferrada y Hospital Universitario NS de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife.

Referencia bibliográfica:

Jesús Villar etal.; for the Stratification and Outcome of Acute Respiratory Distress Syndrome (STANDARDS) Network. Age, PaO2/FIO2, and Plateau Pressure Score: A Proposal for a Simple Outcome Score in Patients With the Acute Respiratory Distress Syndrome*. Critical Care Medicine. July 2016 - Volume 44 - Issue 7 - p 1361–1369. doi: 10.1097/CCM.0000000000001653