Un ranking clasifica las mejores editoriales en ciencias sociales y humanas

Un ranking realizado por el Grupo de Investigación del CSIC sobre el Libro Académico (ÍLIA) indica que Ariel, Cátedra, Tirant lo Blanch, Marcial Pons, Tecnos, Aranzadi, Crítica, Akal y Síntesis son, por este orden y entre más de 500 sellos, las diez editoriales científicas de libros en ciencias sociales y humanas más prestigiosas de España.

La encuesta ha consultado a un total de 11.864 profesores e investigadores de la áreas de ciencias sociales y humanas y fue respondida por un 23%. Estos expertos también han situado a Cambridge University Press, Oxford University Press, Routledge, Springer, Elsevier, Peter Lang, Thomson Reuters, Blackwell, De Gruyter y McGraw Hill como los diez primeros sellos internacionales de mayor prestigio en dichas áreas, de entre un total de 610 editoriales.

El Ranking SPI (Scholarly Publishers Indicators. Books in Humanities and Social Sciences) ofrece, además de la clasificación general de editoriales españolas y extranjeras, el listado de las editoriales mejor valoradas por sectores como bellas artes, antropología, arqueología, economía, etc

Junto al prestigio de las editoriales científicas de libros en ciencias humanas y sociales, el grupo de investigación ÍLIA (CSIC) ha estudiado también el grado de especialización de los sellos, resultados que pueden consultarse por editorial o por materias, así como los sistemas empleados en la toma de decisión sobre la publicación de los originales. Esta última variable, que cuenta ya con los datos facilitados por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) y la Asociación de Editores Madrileños (AEM), sigue actualizándose paulatinamente con las respuestas recibidas del sector privado y de las editoriales latinoamericanas.

Procesos de selección e indicadores

Los procesos de selección de originales forman parte también del nuevo sistema de información. Según los datos recopilados por los investigadores, un 43% de las editoriales españolas y latinoamericanas siguen un sistema de selección por expertos externos y se combina ese método con el criterio del director de la editorial o de la colección.

Elea Giménez, científica y directora del grupo de investigación autor del trabajo, ha presentado los resultados de este trabajo en la FIL de Guadalajara, donde ha subrayado el valor de esta investigación para las editoriales y las agencias de evaluación de la calidad de las publicaciones científicas: “Hasta ahora apenas había indicadores objetivos sobre la calidad de las editoriales.

Con ayuda de la comunidad académica y de las editoriales hemos logrado obtener informaciones e indicadores relativos al prestigio de las editoriales, su grado de especialización o la descripción de los procesos de selección de originales que ofrecen a las agencias de evaluación de la actividad científica algunos referentes para determinar la calidad de los libros científicos”.

Sello de calidad

El grupo de investigación que dirige Elea Giménez ha sido uno de los autores del sello de calidad creado recientemente, bajo el auspicio de la UNE, para reconocer la excelencia científica del proceso editorial que siguen las colecciones publicadas por las universidades españolas.

El sello que ha sido diseñado por E-lectra (Universidad de Salamanca), EC3 Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica (Universidad de Granada) e ÍLIA (CSIC) conjuntamente.