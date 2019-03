Un producto procedente del cacao muestra eficacia contra la litiasis úrica

Científicos del Laboratorio de Investigación en Litiasis Renal de la Universidad de Illes Balears ha patentado un nuevo producto para combatir la litiasis renal úrica. El compuesto se basa en las propiedades de la teobromina como sustancia inhibidora de la cristalización del ácido úrico, que causa la litiasis úrica. Este alcaloide, que toma el nombre del griego theo (dioses) y broma (alimento), se encuentra de manera natural en los granos de cacao. Los primeros resultados de esta investigación se han publicado en la revista PLoS ONE.

La litiasis úrica es un tipo de litiasis renal que tiene su origen en la cristalización del ácido úrico cuando el PH de la orina es inferior a 5,5, y da lugar a la formación de cálculos renales. Se calcula que la litiasis úrica supone entre un 10%y un 15% de los casos de litiasis renal, y afecta especialmente a los hombres de más de 50 años. Es una patología altamente recidivante, llegándose a repetir incluso varias veces durante el año, y está relacionada con otras patologías como la diabetes y la obesidad.

Según los autores de este trabajo, los tratamientos utilizados hasta el momento para tratar la litiasis úrica se basan en la alcalinización de la orina con el incremento del PH urinario para evitar la cristalización del ácido úrico y la formación de nuevos cálculos renales. Ahora bien, se puede dar el caso que estos tratamientos incrementen el PH urinario por encima de seis y acaben provocando un tipo diferente de litiasis renal, la fosfática, aún más difícil de tratar por el peligro de calcificación del riñón que implica.

Sin efectos secundarios

El equipo de investigadores dirigido por el doctor Fèlix Grases, catedrático de la UIB y director del Laboratorio de Investigación en Litiasis Renal, trabaja desde hace años en la investigación de una sustancia que actúe como inhibidora de la cristalización del ácido úrico pero que no cause efectos secundarios que puedan alterar otros parámetros de la salud del paciente.

Ahora, el equipo ha identificado las metilxantinas como un grupo de componentes que podrían actuar como inhibidores de la cristalización del ácido úrico. De este grupo, en el que se encuentran sustancias como la cafeína, la teobromina es la única que actúa como inhibidora de la cristalización del ácido úrico y, por lo tanto, tiene un potencial clínico único para el tratamiento y la prevención de la litiasis úrica, explican.

La teobromina es una de las metilxantinas que genera menos efectos estimulantes sobre el sistema nervioso central y precisamente por este hecho es también una de las menos estudiadas. En el nuevo los investigadores de la UIB han esclarecido los mecanismos a través de los cuales la teobromina inhibe la cristalización del ácido úrico y, en consecuencia, impide la litiasis úrica.

Cápsulas de teobromina

La teobromina, que no es un producto de síntesis sino que se encuentra de forma natural en el cacao, se puede ingerir a través del consumo de chocolate. Ahora bien, aunque los investigadores de la UIB señalan que el consumo de unos 20 gramos diarios de chocolate negro puede aportar la cantidad necesaria para prevenir la litiasis úrica, también alertan que el consumo de chocolate no es adecuado para las personas que sufren diabetes y obesidad debido a los efectos perjudiciales que los pueden provocar otros componentes del chocolate, como por ejemplo los glúcidos y los oxalatos.

En este último caso, la ingesta excesiva de oxalatos podría derivar en la formación de cálculos renales de oxalato cálcico y el desarrollo de otro tipo de litiasis. Con el objetivo de hacer posible que las personas afectadas de litiasis úrica puedan disponer de los beneficios clínicos asociados a la teobromina, los investigadores de la UIB han patentado un nuevo complemento dietético en forma de cápsulas que contienen esta sustancia.

La UIB ha firmado un acuerdo de licencia para que la empresa Devicare pueda explotar la patente y se prevé que el producto pueda estar a disposición de los pacientes en los próximos meses.

Referencia bibliográfica:

Grases, F., Rodríguez, A. i Costa-Bauzà, A."Theobromine inhibits uric acid crystallization. A potential application in the threatment of uric acid nephrolithiasis". PLoS ONE (2014) e111184, doi: 10.1371/journal.pone.0111184