Un nuevo modelo animal para entender la metástasis de los sarcomas

El grupo de investigación en sarcomas del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell), liderado por Óscar Martínez-Tirado, ha desarrollado una versión modificada de un modelo animal ortotópico que permite recrear más de cerca los pasos de metástasis en el sarcoma de Ewing (SE), el segundo tipo de cáncer óseo más común en niños y adolescentes.

Este nuevo modelo ha sido usado por primera vez en el estudio más reciente del equipo, publicado en Oncotarget, que proporciona nuevos conocimientos sobre los procesos metastásicos en SE, y podría convertirse en una valiosa herramienta experimental para analizar el potencial metastásico en diferentes tipos de sarcomas.

"Creemos que este modelo ortotópico nos permite representar más adecuadamente la evolución de una metástasis en el sarcoma de Ewing, ya que el tumor primario crece en su ambiente natural", explica Martínez-Tirado. Los modelos ortotópicos se basan en la implantación de las células tumorales directamente en el órgano de origen, lo que permite la interacción entre estas células con los tejidos circundantes.

En este caso, se inyectaron células cancerígenas en los músculos de la pantorrilla del ratón, y una vez que el tumor alcanzó un volumen determinado, estos músculos se eliminaron quirúrgicamente. "Este procedimiento implica una cirugía poco agresiva que permite la supervivencia de los ratones con una vida normal durante un período suficientemente largo para el desarrollo de metástasis a distancia", comenta el investigador.

El nuevo modelo ortotópico para el estudio de metástasis en sarcomas. / IDIBELL

Buen modelo de predicción

Los modelos ortotópicos se consideran clínicamente más relevantes y mejores modelos de predicción, dado que se ha demostrado que la interacción de las células tumorales con su entorno natural afecta a su crecimiento, la diferenciación, y a su sensibilidad a fármacos. Por otra parte, las células tumorales inyectadas pueden propagarse a sitios de metástasis en otros órganos con especificidades comparables a la situación humana.

"Gracias a esta nueva herramienta, hemos sido capaces de identificar cómo la proteína CAV1 regula una vía prometastásica en el SE y el papel de las proteínas RPS6 y RSK1 como nodos clave de este proceso, hallazgos con un beneficio potencial para los pacientes", apunta Martínez-Tirado.

El SE es un sarcoma de tejido óseo y blando que afecta principalmente a niños y adultos jóvenes. Es muy agresivo y altamente metastásico; aproximadamente, un tercio de los pacientes presentan metástasis en el momento del diagnóstico, siendo pulmón y médula ósea los sitios más comunes.

“El tratamiento y el pronóstico de los pacientes se determina entre otros factores por la presencia de estas metástasis. Por lo tanto, comprender este proceso metastásico en profundidad es obligatorio para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas. Este nuevo modelo animal ortotópico in vivo puede ser un activo muy útil para estudiar la metástasis no solo en SE, sino en otros sarcomas también”, concluye.

Referencia bibliográfica:

Lagares-Tena L, García-Monclús S, López-Alemany R, Almacellas-Rabaiget O, Huertas-Martínez J, Sáinz-Jaspeado M, Mateo-Lozano S, Rodríguez-Galindo C, Rello-Varona S, Herrero-Martín D, Tirado OM. Caveolin-1 promotes Ewing sarcoma metastasis regulating MMP-9 expression through MAPK/ERK pathway. Oncotarget. 2016 Jul 28. doi: 10.18632/oncotarget.10872. [Epub ahead of print]