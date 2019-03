Un nuevo biosensor detecta de forma rápida mutaciones genéticas

En biomedicina, la técnica de interacción de moléculas pequeñas con ADN ha sido utilizada tanto para fines diagnósticos como terapéuticos. Un grupo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) demuestra ahora que la interacción de colorantes con ADN también puede ser útil para detectar mutaciones específicas.

Los resultados, publicados en Bioelectrochemistry, fueron aplicados al desarrollo de un biosensor electroquímico que ha permitido detectar, de forma rápida y sencilla, dos de las mutaciones genéticas más comunes asociadas a la fibrosis quística.

Según explica Encarnación Lorenzo, directora del Grupo de Investigación en Sensores Químicos y Biosensores de la UAM, “este biosensor está basado en los colorantes Safrina y Azure A, y es útil para detectar secuencias específicas de ADN o la presencia de mutaciones en las bases de las mismas”.

“El método se ha aplicado con éxito a la detección de las mutaciones más comunes, la F508del y la p.Gly542Stop, en el gen regulador de la fibrosis quística, en muestras reales extraídas de células sanguíneas de pacientes que sufren la enfermedad”, agrega la investigadora.

Biosensores electroquímicos

La hibridación entre cadenas sencillas de ADN es la forma más específica de bioreconocimiento. Disponer de sistemas simples y rápidos para detectarla supone un gran avance en el diagnóstico de enfermedades asociadas a la presencia de mutaciones en los genes relacionados con la enfermedad.

Los biosensores electroquímicos son excelentes herramientas para lograr esta finalidad, siempre que se disponga de moléculas electroactivas que interaccionen de forma muy selectiva con la doble cadena formada tras la hibridación, como es el caso de los colorantes Safrina y Azure A.

Los resultados obtenidos mediante el biosensor desarrollado por los investigadores de la UAM, concuerdan con los resultados obtenidos a través el método de secuenciación utilizado en el Instituto de Genética Médica y Molecular IdiPaz.

