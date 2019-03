Un modelo mide el desempeño ambiental de la industria textil

La industria textil presenta uno de los patrones de producción más preocupantes en cuanto al impacto ambiental: uso de sustancias químicas tóxicas, alto consumo de agua y energía, generación de grandes cantidades de desechos y vertidos, y empleo de materiales de embalaje no biodegradables, entre otros. Una problemática sobre la cual existe escasa información en la actualidad.

Por ello, investigadores del grupo SoGReS-MF de la Universidad Jaume I (UJI) de Castellón han desarrollado un marco de evaluación ambiental que tiene como principal objetivo dar respuesta a la necesidad de informar a los los consumidores, inversores, administración pública e incluso a los propios gestores de las empresas, sobre el alcance y los impactos ambientales de las actividades de las empresas del sector textil.

Durante 15 meses de trabajo, el equipo formado por investigadores expertos en derecho, economía, finanzas y ciencia de carácter ambiental de la UJI y la Universidad de Oslo ha estudiado en profundidad la normativa y los impactos ambientales del sector textil desde diferentes perspectivas y en su conjunto.

En primer lugar, se analizaron los aspectos ambientales críticos del sector a partir de dos fuentes de información: informes de sostenibilidad y valoración de expertos. A continuación, se procedió a identificar facilitadores y barreras de la legislación actual para internalizar en la gestión corporativa las externalidades ambientales. Posteriormente, se examinó el desempeño ambiental de 57 empresas textiles y, finalmente, se ha diseñado un marco de evaluación basado en métodos de decisión multicriterio que supera las limitaciones de los sistemas actuales.

El marco de evaluación propuesto por los investigadores es una herramienta de gran importancia para esta industria que contribuye a combatir la falta de información ambiental en el sector. Además, el modelo permite la elaboración de un ránking de desempeño ambiental de las empresas europeas y se convierte en la base para el desarrollo de un sistema de sostenibilidad en el sector textil donde se incorporen aspectos económicos y sociales, entre otros.

El marco de valoración es el resultado del proyecto, Fuzzy Mathematics for Evaluating Environmental Impacts in Wearing Apparel Companies , financiado por el programa NILS Ciencia y Sostenibilidad (ES07) impulsado por Islandia, Liechtenstein y Noruega a través del Mecanismo Financiero del EEE, operado por la Universidad Complutense de Madrid.

Referencia:

Muñoz, M.J.; Fernández, M.A.; Rivera, J.M.; León, R.; Escrig, E.; Ferrero, I.; “Materiality Analysis of Environmental Aspects: A proposal for Wearing Apparel Industry” in EMAN Europe Conference “Sustainability Accounting for Innovation Management”; ISBN: 978-84-606-6348-5; San Sebastián (España; (2015).