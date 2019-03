Un método analiza el grado de confianza de los estudios sobre cambio climático

Analizar el grado de confianza de los estudios sobre cambio climático y sus impactos en los ecosistemas y organismos es el principal objetivo de un nuevo método desarrollado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El artículo, publicado en la revista Global Ecology and Biogeography, es un análisis crítico de las investigaciones llevadas a cabo en este campo, ya que, según los científicos, es “muy difícil” atribuir los actuales cambios en biología a las transformaciones del clima y al aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Para realizar el análisis, los investigadores han empleado una base de datos con más de 1.500 observaciones. Han determinado que “en general, la confianza es moderada a la hora de atribuir los impactos biológicos al cambio climático”.

Johnna Holding, investigadora del CSIC en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, ha indicado que “la evidencia es convincente, pero no concluyente, por lo que puede generar problemas para la futura gestión de los ecosistemas”.

El artículo ha resaltado que los estudios que han concluido que el cambio climático no es la causa de las transformaciones biológicas proporcionan un grado de confianza más elevado. “Esto indica que hay un sesgo en las publicaciones y que es contraproducente para el progreso de la investigación. Por tanto, los estudios que atribuyen los cambios biológicos al cambio climático son considerados de forma menos rigurosa”, asegura Holding.

Para Carlos Duarte, investigador del CSIC, “en biología es muy difícil atribuir los cambios actuales a partir de cambios en el clima, y aún más complicado atribuir estos cambios al aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera”.

“Los ecosistemas están afectados por muchos otros cambios causados por el hombre, lo que hace concluir que los ecosistemas estén siendo afectados por el cambio climático y no por otra causa”, ha concluido.

Falta de datos consistentes

Los investigadores sugieren recuperar los métodos científicos clásicos, como los basados en formular hipótesis a partir de teorías que postulan mecanismos de correlación entre el cambio climático y el biológico, o el uso de métodos cuantitativos que contemplen también otros motores de cambio.

También consideran que la mayoría de los estudios carecen de datos de series temporales suficientemente largas y continuas, lo que se podría resolver mediante la asignación de más fondos para obtener ese tipo de datos.

Referencia bibliográfica:

Mary I. O’Connor et al. “Strengthening confidence in climate change impact science”. Global Ecology and Biogeography (2014). DOI: 10.1111/geb.12218.