Un gusano marino que apuñala a sus victimas aparece por primera vez en España

El Grupo de Investigación en Biodiversidad Marina EU-US, que coordina el profesor Juan Junoy Pintos, ha detectado por primera vez en España la presencia de Ototyphlonemertes duplex, un gusano marino que apuñala a sus víctimas con ayuda de un estilete y tiene piedras en la cabeza. En estos ataques en que el gusano emplea su particular 'arma blanca', la hoja puede deteriorarse o romperse, pero el previsor nemertino posee en el interior de su cuerpo dos almacenes en los que guarda hasta seis cuchillas de repuesto.

Las piedras que lleva en la cabeza, además de otorgarles la primera parte de su nombre al ser tomados por oídos (Oto), les sirven para orientarse en la capa de arena. Son como esquiadores atrapados en un alud de nieve, tienen que localizarse en el espacio para reptar en una u otra dirección. Y no les valen los ojos, ya que son ciegos, lo que les da las siguientes sílabas de su nombre (typhlo: ciego).

Continuando con la etimología de su nombre, nemertes, una ninfa marina, alude al grupo al que pertenecen; los nemertinos. El segundo vocablo de su nombre, duplex, alude a la condición doble que tienen las piedras de su cabeza.

Debido a las dificultades que entraña la investigación con este grupo de invertebrados, muy pocos estudiosos de las costas les han prestado atención, a pesar de que los nemertinos no son raros en las muestras del fondo marino. Tan solo se conocen en nuestro país 76 especies, menos del 20 % de las especies europeas, contribuyendo este trabajo –que se ha publicado en la revista Marine Biodiversity Records– a conocer mejor la biodiversidad marina de nuestro país.

Los nemertinos, alargados y viscosos, se conocen en España desde finales del siglo XIX. Son, evolutivamente, los primeros invertebrados que presentan un tubo digestivo completo. Actúan como depredadores en los ecosistemas marinos, utilizando una trompa o probóscide para capturar sus presas. Algunos de ellos, como el Ototyphlonemertes duplex, presentan estiletes o punzones, que pueden ser reemplazados por otros de reserva.

