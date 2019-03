Un dispositivo para rehabilitar el suelo pélvico desde casa se ensayará en Europa

Los días 5 y 6 de febrero se realiza, en el rectorado de la Universitat Politècnica de Catalunya, la reunión inicial del proyecto Women Up: Cost effective self-management of urinary incontinence addressed to women across Europe, liderado por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y que forma parte del programa marco de investigación europeo Horizonte 2020.

Esta reunión es el pistoletazo de salida de un proyecto que tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de las personas con incontinencia urinaria, a través de un sistema innovador.

El proyecto está coordinado por Miquel Àngel Mañanas y Joan Ramos, investigadores del CREB de la UPC, el cual forma parte del Centro de Innovación y Tecnología (CIT UPC). El nuevo sistema patentado, basado en soluciones TIC, está ideado para la autogestión de este trastorno crónico por parte de pacientes afectados, bajo la supervisión remota y segura de un médico.

Montserrat Espuña, médica del Hospital Clínic de Barcelona (HC), coordinará la parte clínica del proyecto y los estudios a realizar en los tres hospitales. La iniciativa, en la que están implicados nueve socios de seis países europeos, cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros y se desarrollará en tres años y medio.

Los ejercicios para rehabilitar el suelo pélvico se recomiendan como tratamiento inicial conservador de la incontinencia urinaria, un problema que afecta en Europa unos 56 millones personas, en su mayoría mujeres, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A pesar de no ser considerada grave, sí puede afectar muy negativamente en la calidad de vida profesional y personal. Se calcula que, sólo en España, la padecen el 15% de las mujeres de la población general y un 25% a partir de los 65 años.

Las terapias clínicas del suelo pélvico para mujeres incorporan dispositivos de biofeedback. Es decir, un sistema que registra y muestra la actividad muscular mediante un electrodo introducido en la vagina para facilitar y mejorar los ejercicios, una prestación que sólo se incorpora en algunos equipos de las unidades clínicas.

Un aparato portátil de biofeedback

El proyecto Women Up permitirá ensayar, más allá de las fronteras nacionales, la tecnología patentada y desarrollada conjuntamente por la UPC y el HC, en este centro sanitario y en otros dos hospitales europeos: el Academic Medical Center de Amsterdam y el finlandés Kuopio University Hospital, lo que permitirá evaluar el nuevo dispositivo en mujeres de entornos sociológicos y culturales diferentes en toda Europa.

Se trata del único aparato portátil de biofeedback que evalúa el entrenamiento mediante la monitorización de la actividad de la musculatura del suelo pélvico y la abdominal mientras la paciente hace los ejercicios. El dispositivo registra toda la actividad que la paciente realiza en el domicilio, y está preparado para que el terapeuta pueda obtener la información telemáticamente y hacer el seguimiento. Asimismo, su uso facilita a los terapeutas la personalización de un programa de ejercicios, ya que pueden configurar el número, la duración y la secuencia de las contracciones prescritas, mientras que la paciente puede tener una primera evaluación de los resultados en tiempo real.

Este sistema, que ya se ha probado en un grupo de pacientes y en uno de voluntarias en fase de pruebas preclínicas, con resultados muy satisfactorios, es fruto de la investigación multidisciplinar. Han participado Miquel Àngel Mañanas y Joan Ramos, investigadores del CREB de la UPC, y Montserrat Espuña, jefe de la Unidad de Suelo Pélvico del Instituto Clínico de Ginecología, Obstetricia y Neonatología (ICGON) del Hospital Clínic de Barcelona, y Amèlia Pérez, enfermera experta en incontinencia de la Unidad, con 30 años de experiencia tratando mujeres con incontinencia urinaria.

El arranque del proyecto

Tanto Miquel Àngel Mañanas y Joan Ramos, como coordinadores del proyecto Women Up, como Montserrat Espuña, que es además presidenta de la sección de suelo pélvico de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología y actual presidenta del comité científico de la International Continence Society (ICS), estarán presentes en la reunión inicial o Kickoff Meeting del proyecto Women Up, los días 5 y 6 de febrero en la UPC.

El proyecto quiere alcanzar también varios objetivos específicos, entre los que se incluyen mejorar la salud de la mujer, facilitando los cambios de estilo de vida a través de un tratamiento integral y multifactorial, o crear herramientas de eSalud que optimicen la relación coste-eficiencia de las soluciones basadas en las TIC, para reducir significativamente los costes del sistema de salud.

Otro de los objetivos a alcanzar es que los sistemas que se puedan emplear en el futuro sean más fáciles de utilizar por parte de los pacientes y los profesionales de la salud, utilizando dispositivos que, además del biofeedback, utilicen el potencial de las redes sociales y de la telefonía móvil inteligente. Se trata, en definitiva, de desarrollar e implantar un enfoque innovador para la supervisión del entrenamiento de los músculos del suelo pélvico y validar un tratamiento integral en el ámbito europeo.

El proyecto se enmarca en uno de los pilares estratégicos del programa Horizon 2020, los retos sociales, concretamente en el ámbito de salud, cambio demográfico y bienestar. Es la primera vez que la Comisión Europea aprueba y financia un proyecto de estas características para el tratamiento de la incontinencia urinaria.

Participan, además de la UPC, la Fundación Clínic para la Investigación Biomédica –del Hospital Clínic de Barcelona y la Universitat de Barcelona–; el Academic Medical Center de Amsterdam (Países Bajos); el Kuopio Universtiy Hospital (Finlandia) y la European Urogynaecological Association (República Checa); las empresas BAP Health Outcomes Research, SL (con sede en Oviedo, España), Mega Electronics Ltd. (Finlandia) y YouRehab Ltd. (Suiza), así como la Babes-Bolybai University (Rumanía).