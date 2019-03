Tres cafés al día reducen el riesgo de morir joven

El café es una de las bebidas más consumidas, aproximadamente cada día se beben 2.250 tazas alrededor el mundo. Un nuevo estudio, publicado hoy en la revista Annals of Internal Medicine, asocia su consumo con un menor riesgo de muerte.

Los resultados del trabajo, desarrollado por científicos de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) y el Imperial College de London, revelan que beber tres cafés o más al día –independientemente si es con cafeína o descafeinado– reduce el riesgo de muerte prematura un 18% en hombres y un 8% en mujeres.

Mediante datos del estudio EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), el equipo de investigadores ha analizado el consumo de café de 521.300 personas que superaban los 35 años de edad, en 10 países de la UE. En el estudio, los expertos también han tenido en cuenta factores como la dieta o el tabaquismo.

Otros estudios respaldan los beneficios del café

“Hemos descubierto que beber más café está asociado con un menor riesgo de morir por cualquier enfermedad, sobre todo por afecciones circulatorias y digestivas”, explica Marc Gunter, autor principal y jefe del grupo de Epidemiologia Nutricional del IARC. El científico resalta que, pese a que cada país tiene diferentes hábitos y costumbres a la hora de beber café, los resultados han sido similares en todas las naciones europeas.

La misma revista se hace eco de otro estudio –realizado durante 19 años y en el que han participado 185.855 americanos de diversas etnias– que muestra como el consumo de café reduce el riesgo de mortalidad en personas que no son blancas.

Elio Riboli, profesor y director de la Escuela de Salud Pública del Imperial College, señala que los descubrimientos europeos "se suman a un conjunto de evidencias crecientes, que indican que beber café no sólo es seguro, sino que también podría tener un efecto positivo en la salud de las personas”, y añade, “aunque es necesario llevar a cabo más investigaciones, podemos estar seguros de que estos resultados confirman los descubrimientos previos alrededor del mundo”.

Según el grupo de científicos, el siguiente paso será averiguar cuál de los componentes del café es el que otorga efectos beneficiosos para la salud. Además, apuestan por otras líneas de investigación que analicen el efecto del consumo del café vinculado a resultados médicos.

“Debido a las limitaciones de la investigación observacional no podemos recomendar a las personas beber más o menos café. Dicho esto, nuestros resultados sugieren que consumir café de forma moderada –una taza al día– no es perjudicial para la salud, y que incorporarlo en la dieta podría ser beneficioso”, concluye Gunter.

Referencia bibliográfica:

Marc Gunter, et al. "Coffee Drinking and Mortality in 10 European Countries: A Multinational Cohort Study". Annals of Internal Medicine. (2017)