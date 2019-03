Un trastorno en las hormonas tiroideas puede derivar en problemas emocionales

Expresión del gen que codifica la proteína D2 (Dio2) en cerebro de ratón adulto. Clara expresión en corteza cerebral (ctx), núcleo talámico (Th), eminencia media (ME), giro dentado (DG) y zona CA3 del hipocampo (CA3). No se observa en los núcleos de la amígdala (AN). / UAM.