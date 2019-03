Tomar viagra es peligroso para los pacientes con hipertensión pulmonar

Cardiólogos del Hospital Gregorio Marañón y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) han demostrado que el sildenafilo (viagra) podría causar un empeoramiento de la salud de los pacientes con hipertensión pulmonar.

La hipertensión pulmonar grave es una enfermedad invalidante y con mal pronóstico, que necesita ingresos hospitalarios frecuentes y es muy difícil de tratar. En esta patología los vasos de los pulmones están sometidos a una tensión muy elevada, lo que sobrecarga la parte derecha del corazón y la hace fracasar, haciendo que la sangre esté mal oxigenada y se estanque.

Puede estar causada por diversos procesos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (típicamente asociada al consumo de tabaco) o la progresiva obstrucción de sus arterias (hipertensión pulmonar primaria).

Sin embargo, la causa más frecuente de hipertensión pulmonar es el aumento retrógrado de la presión en los vasos pulmonares por enfermedades de la parte izquierda del corazón, sobre todo de las válvulas y particularmente de la válvula mitral, estos casos son conocidos como daño ‘izquierdo’.

Cuando ese daño persiste mucho tiempo, aumenta la presión de sangre en el pulmón y se produce hipertensión pulmonar, que desaparece si el problema se resuelve pronto, pero que si se deja sin resolver se convierte en irreversible, persistiendo y empeorando aunque se arregle el problema ‘izquierdo’ original.

La prevalencia de hipertensión pulmonar de cualquier tipo se estima en el 1% de la población mundial y en el 10% de los mayores de 65 años en los países occidentales. Se calcula que en España afecta a casi medio millón de personas. En la mitad los casos la causa es la ‘enfermedad del lado izquierdo’.

Empeoramiento

Hasta ahora, los vasodilatadores pulmonares como el sildenafilo (muy conocido por su nombre comercial, VIAGRA, utilizado para el tratamiento de la disfunción eréctil) han demostrado ser beneficiosos cuando la hipertensión pulmonar es de causa primaria.

Por extrapolación, estos mismos fármacos son usados muy frecuentemente en todo el mundo también cuando la causa es un trastorno del lado izquierdo del corazón.

El reciente estudio español, coordinado desde el Servicio de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón, ha comprobado que esta práctica no solo no supone ningún beneficio, sino que ocasiona un empeoramiento de los pacientes.

Durante ocho años, cardiólogos y cirujanos cardíacos de 18 hospitales de España invitaron a participar en un estudio a 200 pacientes con hipertensión pulmonar residual que persistía una vez corregida una lesión valvular que la causó. Un total de 104 pacientes recibieron sildenafilo y otros 96 placebo de forma que ni el paciente ni los investigadores conocían si las pastillas contenían o no el principio activo.

Durante los seis meses que duró el tratamiento, los pacientes que tomaron el sildenafilo tuvieron un riesgo de casi el doble de encontrarse peor y de reingresar en urgencias que los pacientes que estuvieron tomando placebo.

Estudio independiente

Estos hallazgos acaban de ser publicados en el European Heart Journal y suponen una llamada de atención de enorme relevancia para los pacientes y los profesionales sanitarios.

Si bien los resultados pueden parecer decepcionantes para los pacientes, son trascendentales tanto para establecer las opciones de tratamiento, como para reducir costes innecesarios y, lo que es más importante, para redirigir la investigación.

Referencia bibliográfica:

Javier Bermejo, Raquel Yotti, Rocío García-Orta, Pedro L Sánchez-Fernández, Mario Castaño, Javier Segovia-Cubero, Pilar Escribano-Subías, José Alberto San Román, Xavier Borrás, Angel Alonso-Gómez, ... Sildenafil for improving outcomes in patients with corrected valvular heart disease and persistent pulmonary hypertension: a multicenter, double-blind, randomized clinical trial. European Heart Journal, April 2018 https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx700