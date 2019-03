Terapias antibacterianas contra infecciones respiratorias

Una investigación liderada por el Instituto de Agrobiotecnología (IdAB) ha identificado, a través de una metodología pionera, elementos bacterianos implicados en la infección causada por un patógeno que coloniza las vías respiratorias de pacientes de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Este hallazgo, fruto de la colaboración con tres universidades norteamericanas, permitirá abrir nuevas vías para el desarrollo de terapias antibacterianas aplicables a infecciones respiratorias.

El estudio, publicado en la revista PLoS Pathogens, desarrolla una metodología pionera para analizar las bases genéticas de bacterias patógenas y sirve para identificar dianas terapéuticas con el fin de desarrollar nuevos agentes antimicrobianos.

El potencial de dicha metodología, denominada TREP (siglas en inglés de transformed recombinant enrichment profiling), reside en “su enorme capacidad para la rápida identificación de factores de virulencia bacterianos, los mecanismos con los que cuenta un microorganismo para poder entrar en el cuerpo humano, invadir tejidos y provocar una enfermedad y que pueden ser posteriormente explotados como dianas antimicrobianas”, según Junkal Garmendia García, directora del estudio científico y titular del CSIC en el IdAB, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el Gobierno de Navarra.

Este trabajo ha aplicado la metodología TREP al estudio de la arquitectura genética de la invasión intracelular causada por el patógeno respiratorio Haemophilus influenzae, colonizador de las vías aéreas de pacientes respiratorios crónicos y al que se asocia con el empeoramiento prolongado de los síntomas de la EPOC.

“Este patógeno invade el epitelio respiratorio, que es el tejido que recubre el tracto respiratorio y actúa como una barrera de protección de las vías respiratorias, y la infección que causa escapa a la respuesta inmune y a la intervención terapéutica durante la infección crónica —explica Junkal Garmendia—. Gracias a ello, el patógeno persiste”.

Mediante la metodología TREP, se han identificado en el patógeno Haemophilus influenzae unos elementos clave tanto para invadir el tejido epitelial como para adherirse varios de ellos entre sí y formar así grupos o microcolonias. “En conjunto, el estudio identifica elementos bacterianos cuyo bloqueo puede interferir la invasión del patógeno, lo que, a su vez, aumentará previsiblemente la eficacia antibiótica frente a la infección respiratoria”, apunta Junkal Garmendia.

Otros patógenos respiratorios

La metodología TREP es aplicable a un amplio abanico de especies bacterianas, incluyendo, entre otras, los patógenos respiratorios Streptococcus pneumoniae (que causa neumonía, sinusitis…) y Moraxella catarrahlis (que provoca otitis, bronquitis, sinusitis y laringitis), además del ya citado Haemophilus influenzae.

El trabajo se ha desarrollado con investigadores internacionales de las universidades Drexel y Pensilvania (ambas, de Estados Unidos) y British Columbia (de Canadá).

Referencia bibliográfica:

Mell JC, Viadas C, Moleres J, Sinha S, Fernández-Calvet A, Porsch EA, et al. (2016) Transformed Recombinant Enrichment Profiling Rapidly Identifies HMW1 as an Intracellular Invasion Locus in Haemophilus influenzae. PLoS Pathog 12(4): e1005576. doi:10.1371/journal.ppat.1005576