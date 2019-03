Tecnologías para facilitar el uso de las TIC a personas con discapacidad intelectual

Able to Include, es un proyecto internacional dentro del Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) de la Unión Europea, coordinado por la empresa española Ariadna Servicios Informáticos en el que participa la Universidad Pompeu Fabra, a través de los grupos de investigación de procesamiento del lenguaje natural y de tecnologías de la información y las comunicaciones. Tambien colaboran otros socios de España, Irlanda, Reino Unido y Rumanía.

Los principales usuarios a los que se dirige el proyecto son las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, personas con limitaciones significativas en la función intelectual, en la conducta adaptativa, habilidades sociales y prácticas cotidianas, o con discapacidades que pueden afectar la capacidad cognitiva o el funcionamiento físico.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden mejorar la vida de estas personas de diversas maneras, como facilitándoles el acceso al mundo laboral o ayudándoles a mantener el contacto con amigos o seres queridos. En cambio, el software existente no está suficientemente adaptado y no permite el acceso a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Código abierto

La inicativa tiene como misión crear una tecnología de código abierto y accesible que se pueda integrar con las herramientas TIC existentes, por ejemplo en las aplicaciones móviles, para que las personas con discapacidad intelectual puedan interactuar mejor con el software de información.

Los servicios que están desarrollando dentro del proyecto van dirigidos a que el lenguaje regularmente escrito sea accesible a personas con déficits intelectuales. En este sentido se está trabajando en simplificadores de textos, en la creación de pictogramas e iconos de texto, en traductores y en convertidores de texto a voz hablada.

Otra vertiente del proyecto tiene el objetivo de acercar la sociedad a las personas con dificultades intelectuales mejorando la comunicación. En este sentido, los socios están trabajando con la conversión de lenguaje escrito a pictográfico y en la producción de un kit de software de código abierto que hará posible que cualquier aplicación de se pueda mostrar en capas o layers, favoreciendo la accesibilidad de las personas con discapacidades.