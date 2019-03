La tecnología de imagen avanzada predice el riesgo cardiovascular

Gracias la tecnología de imagen avanzada con PET/RM, investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) han determinado la presencia de inflamación de las arterias en zonas donde todavía no existen placas de aterosclerosis.

El estudio PESA-CNIC-Santander, que se publica hoy en el Journal of the American College of Cardiology, ha analizado con esta innovadora tecnología el proceso inflamatorio en las arterias de un grupo de personas que tenían placas de aterosclerosis.

Los datos obtenidos demuestran, por primera vez y en la mayor cohorte publicada hasta la fecha, la presencia de inflamación en estadios precoces de aterosclerosis, sobre todo en regiones donde no existe placa.

La importancia de este trabajo, dirigido por Valentín Fuster, reside en que la inflamación detectada en las arterias puede ser un síntoma previo a la aparición de la placa que conduce a la enfermedad cardiovascular, como infarto o ictus.

Los resultados son fruto del empleo de tecnología de imagen avanzada con PET/RM en 755 individuos asintomáticos, con una media de edad de 49 años, y que presentaban placas de aterosclerosis detectadas por ecografía vascular 2D/3D o acumulación de calcio en las arterias.

Los investigadores están actualmente analizando el papel de la inflamación arterial en este proceso, información que serviría para establecer un diagnóstico precoz y apoyaría el desarrollo de nuevas terapias antiinflamatorias para esta enfermedad.

Aunque se sabe que la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica, se desconoce la prevalencia y distribución de la inflamación en estadios precoces de la enfermedad.

Inflamación vascular

El objetivo principal de este trabajo, explica Leticia Fernández-Friera, coinvestigadora principal y cardióloga del CNIC y del Hospital Universitario HM Montepríncipe, “fue caracterizar la inflamación vascular”.

Características típicas de las placas en relación a la inflamación. / CNIC

Dicha inflamación ocurre tanto en las arterias carótidas –encargadas de suministrar sangre al cerebro y a la cabeza–, de la aorta –principal arteria del cuerpo humano– y de las arterias iliacofemorales –suministran sangre a las extremidades inferiores– en personas con aterosclerosis subclínica conocida.

Por su parte, Fuster subraya la utilidad de esta moderna tecnología de diagnóstico vascular por imagen que “ha permitido identificar cómo únicamente una décima parte de las placas de aterosclerosis presentan inflamación”.

Las características de las placas de aterosclerosis que muestran inflamación o hipercaptación son: placas de gran tamaño, con mayor contenido de colesterol y localizadas en las arterias femorales y en las bifurcaciones.

No obstante, “la mayoría de las inflamaciones identificadas se localizaban en segmentos arteriales libres de placa de aterosclerosis”, señala Javier Sanz, coautor del estudio del CNIC.

Factores de riesgo

Según Sanz, se ha demostrado que la inflamación vascular está presente en “casi la mitad de los individuos estudiados, con mayor frecuencia en las arterias femorales”.

Además, añade Leticia Fernández-Friera, “la inflamación se asocia con la presencia de mayor número de factores de riesgo; en particular, obesidad y tabaquismo fueron los factores de riesgo que predecían de forma independiente la presencia de inflamación arterial”.

Estos hallazgos demuestran el potencial de esta tecnología para la obtención de imágenes in vivo de la inflamación relacionada con la aterosclerosis sistémica, su estudio en etapas tempranas y la identificación de individuos que probablemente se beneficien de una intervención temprana.

“Los estudios futuros deben investigar si la inflamación precede al desarrollo de la placa y evaluar el valor de cuantificar la inflamación en la evaluación del riesgo cardiovascular”, concluye Fuster.

Referencia bibliográfica:

Journal of the American College of Cardiology