Una técnica poco invasiva determina las causas de muerte en niños

En las últimas décadas se han logrado grandes avances en cuanto a supervivencia infantil. Sin embargo, cada año siguen muriendo tres millones de neonatos, seis millones de niños y más de dos millones de niños nacen muertos. La mayoría de estas muertes ocurren en países de baja renta y sin que se conozca la causa, debido a que los métodos utilizados para determinar las causas de la muerte son en general poco fiables.

Esto se traduce en que se desconoce, en gran medida, de qué forma es posible evitar estas muertes. Las autopsias completas son el método de referencia para diagnosticar la causa de muerte, pero son difíciles de realizar por falta de personal entrenado y porque muchas muertes ocurren lejos del hospital.

“Conocer de manera fiable las causas de muerte en neonatos, mortinatos y niños ayudará a guiar políticas de salud públicas basadas en la evidencia, con el objetivo de disminuir la mortalidad infantil en países con alta carga de enfermedad y baja renta”, señalan Quique Bassat y Clara Menéndez, primeros autores de dos estudios publicados en PLoS Medecine y coordinadores de la investigación con Jaume Ordi.

El objetivo fue validar una técnica de autopsia mínimamente invasiva (MIA, por sus siglas en inglés), ya previamente validada en adultos, para determinar la causa de muerte en niños, neonatos y mortinatos en un hospital de referencia de Mozambique.

En el primer estudio, los investigadores compararon los resultados obtenidos por la MIA con los resultados obtenidos por la autopsia completa en 18 mortinatos y 41 muertes neonatales. Para los mortinatos, la concordancia entre la MIA y la autopsia completa fue muy alta, con la mayoría de las muertes causadas por restricción del crecimiento fetal (39%) y enfermedades infecciosas (22%). Se observó que un tercio de las muertes fetales fueron provocadas de manera indirecta por la infección materna por el VIH, un dato particularmente relevante para países con alta prevalencia del VIH.

En el caso de los neonatos, la mayoría de muertes (66%) fueron causadas por enfermedades infecciosas. Sin embargo, la concordancia de la MIA con la autopsia completa fue menor puesto que las malformaciones congénitas son difíciles de detectar en la MIA.

En el segundo estudio, los investigadores compararon los resultados de la MIA con los de la autopsia completa en 54 muertes en niños menores de 15 años. Los resultados demostraron una elevada concordancia entre ambas técnicas. La MIA logró identificar la causa de la muerte en el 96% de los casos que se debieron en su mayoría a infecciones (78%) y a tumores malignos (13%).

Reducir las muertes infantiles

“Estos resultados constituyen la piedra angular de CHAMPS, una red de vigilancia de salud infantil global financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates y ayudarán a acelerar el progreso hacia los objetivos de salud y desarrollo global”, añade Clara Menéndez, directora de la iniciativa de Salud Materna, Infantil y Reproductiva en ISGlobal.

“La autopsia mínimamente invasiva no solo es técnicamente válida para diferentes grupos de edad, sino también aceptable para comunidades en diferentes países y contextos culturales y religiosos” señala Jaume Ordi, patólogo y profesor de investigación sénior de ISGlobal y coordinador de CaDMIA plus, el proyecto que continua la primera fase de la validación del método MIA.

El siguiente objetivo a corto y medio plazo es encontrar la manera de mejorar la precisión de la MIA en aquellas enfermedades para las cuales los actuales métodos aún son imperfectos, mediante el uso combinado de datos clínicos, biométricos, y bioquímicos. De esta forma, la eficacia de la MIA para determinar la causa de la muerte en las poblaciones más desfavorecidas pero con mayor carga de mortalidad podrá ser aún mejor.

Referencias bibliográficas:

Menendez C, Castillo P, Martinez MJ, et al. "Validity of a minimally invasive autopsy for cause-of-death determination in stillborn babies and neonates in Mozambique: An observational study". Plos Med 2016.

Bassat Q, Castillo P, Martinez MJ et al. "Validity of a minimally invasive autopsy tool for cause of death determination in pediatric deaths in Mozambique: An observational study". Plos Med. 2016.