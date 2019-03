Las sustancias perfluoroalquiladas en el embarazo interfieren con el metabolismo

Presentar niveles más altos de sustancias perfluoroalquiladas (PFAS) en sangre durante el embarazo puede interferir con el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Esta es la principal conclusión de un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), un centro impulsado por la Fundación Bancaria "la Caixa" y recientemente publicado en Environmental Health Perspectives.

El trabajo fue realizado por investigadores de ISGlobal y la Harvard T.H. Chan School of Public Health, que analizaron a 1.240 mujeres embarazadas de las cohortes de nacimiento del estudio INMA (Infancia y Medio Ambiente) en Sabadell, Valencia y Guipúzcoa. Las muestras de sangre recolectadas durante el embarazo se usaron para medir las concentraciones de cuatro diferentes PFAS (PFOS, PFHxS, PFOA y PFNA), así como distintos marcadores metabólicos.

Los hallazgos de este y de anteriores estudios de la cohorte de nacimientos INMA, además de la creciente evidencia epidemiológica y animal, apuntan a un papel de las exposiciones químicas ambientales ubicuas en las epidemias actuales de obesidad y diabetes, probablemente en combinación con otros factores del estilo de vida, como la dieta y la inactividad física.

Los PFAS se han utilizado en muchas aplicaciones desde la década de 1950, incluidos los electrodomésticos y los productos de consumo. Estas sustancias se acumulan en la cadena alimentaria y en los tejidos animales y humanos, y persisten en el medio ambiente y los organismos vivos durante años. Las rutas de exposición humana a los PFAS incluyen la dieta, la migración desde alimentos envasados, el agua potable y la inhalación de polvo en interiores.

Confirmar los resultados

Los resultados de este estudio muestran que las concentraciones de PFOS y PFHxS en el plasma se asociaron con tolerancia alterada a la glucosa y diabetes gestacional, aunque en el caso de PFHxS los datos fueron más cercanos al nulo. El PFOA se asoció con los niveles de colesterol total mientras que el PFOS y el PFNA se asociaron con ligeras disminuciones en los niveles de triglicéridos. No se encontró asociación entre los PFAS y la proteína C-reactiva, que es un marcador de inflamación.

"Este es el mayor estudio de asociaciones entre la exposición a las PFAS y las consecuencias metabólicas múltiples en mujeres embarazadas", afirma Martine Vrijheid, investigadora de ISGlobal y coordinadora del estudio. "La diabetes gestacional está asociada con una variedad de problemas de salud a corto y largo plazo tanto para la madre como para el bebé. Creemos que es fundamental confirmar nuestros resultados con estudios adicionales en otras poblaciones", concluye Nuria Matilla-Santander, primera autora del artículo.

Referencia bibliográfica:

Matilla-Santander, N., Valvi, D., Lopez-Espinosa,M.J. Manzano-Salgado, C.B., Ballester, F., Ibarluzea, J., Santa-Marina, L., Schettgen, T., Guxens, M., Sunyer, J., and Vrijheid, M. Exposure to Perfluoroalkyl Substances and Metabolic Outcomes in Pregnant Women: Evidence from the Spanish INMA Birth Cohorts. Environmental Health Perspectives. Environ Health Perspect; Nov. 2017 DOI:10.1289/EHP1062