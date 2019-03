Stephen Hawking, superestrella de la cultura popular

Aunque era una noticia esperada, la muerte de Stephen Hawking a los 76 años ha conmocionado al mundo. Célebre por estudiar las leyes básicas que gobiernan el universo, es igualmente conocida su pasión por la música o el cine.

De hecho, su vida dio lugar a varias películas. La más famosa es La teoría del todo, dirigida por James March en 2014, que narra la relación entre el astrofísico Stephen Hawking y su primera mujer Jane Wilde, alumna de la que se enamoró mientras ambos estudiaban en Cambridge. Eddie Redmayne ganó el Oscar al mejor actor por su interpretación del físico.

En 2013 se estrenó HAWKING, un documental sobre la extraordinaria historia del científico, contado por primera vez en sus propias palabras y por personajes más cercanos a él, como Buzz Aldrin. Y con el mismo título, en 2004 se estrenó un film de la BBC con Benedict Cumberbatch como protagonista.

Además, todos los que le conocían alababan su sentido del humor, que le llevó protagonizar varias apariciones en series de televisión muy conocidas, como Los Simpsons. En esta comedia dirigida por Matt Groening, el científico aparece en cinco capítulos.

Hay que destacar también The Big Bang Theory, ficción que lleva precisamente el nombre de la teoría con la que se refirió al origen del espacio y el tiempo. Hawking participó en varios episodios interpretándose a sí mismo. "RIP Stephen Hawking. No solo se echará de menos tu brillantez, sino también tu sentido del humor", se podía leer hoy en las redes sociales de uno de los protagonistas de la serie, Johnny Galecki (Leonard Hofstadter).

Otras apariciones estelares ocurrieron en las series Star Trek: The next generation y Futurama.

No podemos olvidar los cómics. Atomic Robo cuenta las aventuras de un robot con gran sentido del humor, creado por Nikola Tesla, y que junto al divulgador Carl Sagan, al ‘fantasma’ de Alan Turing e incluso a Stephen Hawking se enfrenta a situaciones de lo más surrealistas.

Stephen Hawking en 'Atomic Robo'. / Norma Editorial

Y por último, la música. Es mítica su participación en el sketch Galaxy Song del grupo británico de humoristas Monty Python junto a Brian Cox, profesor de física de la Universidad de Mánchester.

Era público el gusto de Hawking por las melodías. Incluso su voz electrónica apareció en la canción Keep Talking de la banda de rock Pink Floid, perteneciente al disco de 1994 The Division Bell.

Por no hablar de cuando su figura sirvió como argumento de canciones muy conocidas, como Me and Stephen Hawking del grupo Manic Street Preachers. “Overjoyed, me and Stephen Hawking, we laugh. We missed the sex revolution. When we failed the physical”.

Hoy se ha apagado una estrella, y no solo de la física.