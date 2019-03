Solo el yogur reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2

Hasta ahora, numerosas investigaciones habían demostrado que consumir yogur ayudaba a reducir el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Sin embargo, se desconocía la relación que guardaba el consumo de este y otros tipos de lácteos con el riesgo de padecer esta enfermedad.

Un nuevo estudio ha analizado la influencia que ejercen los lácteos –como la leche, el queso y los yogures– en la reducción del riesgo de padecer diabetes tipo 2. Según los investigadores, consumir frecuentemente yogur puede ayudar a conseguirlo, al contrario de los otros lácteos.

Con el trabajo que se publica esta semana en la revista BioMed Journal “se desmiente la idea de que otros productos lácteos, como leche y el queso, estén relacionados con el riesgo de diabetes”, afirma a Sinc Mu Chen, investigador de la Escuela de Salud Pública de Harvard (EE UU).

Para llegar a estar conclusiones, los científicos analizaron los resultados de tres estudios de cohortes que siguieron la historia y el estilo de vida de profesionales de la salud (dentistas, farmacéuticos, veterinarios, médicos, podólogos y enfermeras) con edades de entre 25 y 75 años.

En total, se analizaron 194.500 personas, por lo que se considera el estudio más completo realizado hasta la fecha. “No sólo analizamos los datos de nuestros cohortes, sino que también se realizó un metanálisis con la integración de resultados previos”, indica el líder del estudio.

Durante la investigación, el equipo de científicos registró 15.156 nuevos casos de diabetes tipo 2 entre las personas de la muestra que tomaron leche, queso y yogur por separado. A pesar de haber consumido los diferentes lácteos, el estudio revela que el riesgo de desarrollar la diabetes persiste.

Sin embargo, al relacionar los resultados con la edad y el índice de masa corporal (factores de riesgo de enfermedades crónicas), se encontró que solo con el consumo de 28 gramos de yogur al día se reduce un 18% el riesgo de padecerla.

La causa es aún un enigma

Investigaciones previas habían atribuido al calcio, al magnesio o a los ácidos grasos esta reducción. Pero el nuevo estudio demuestra que son las bacterias probióticas que se encuentran en el yogur las que mejoran los perfiles de grasa y el estado antioxidante en las personas con diabetes tipo 2.

Sin embargo, el misterio no está del todo resuelto: “Un mayor consumo de yogur es beneficioso para reducir el riesgo de diabetes, pero se necesitan ensayos clínicos aleatorios para confirmarlo”, explica Chen.

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que aparece cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o cuando las células del cuerpo desarrollan resistencia a esta hormona. Cerca de 366 millones de personas padecen la enfermedad y se estima que en 2030 la cifra será de 552 millones de personas, algo a lo que los sistemas de salud en el mundo deberán hacer frente.

Referencia bibliográfica:

Mu Chen et al. “Dairy consumption and risk of type 2 diabetes: 3 cohorts of US adults and an updated meta-analysis”. BioMed Journal (2014)