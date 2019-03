Solo el 8% de las médicas alcanza puestos de responsabilidad en hospitales

¿Existen aún barreras para la mujer en el ámbito médico? En las últimas cuatro décadas, las mujeres han pasado de representar menos del 10% de los estudiantes de medicina y del 15% de médicos en activo a ser mayoría de licenciadas y más del 40% de profesionales sanitarios en los países occidentales. Sin embargo, su avance imparable en el colectivo médico no se ha correspondido con una mayor representación en los puestos permanentes y de responsabilidad.

Es lo que constata al menos un estudio publicado en Gaceta Sanitaria y realizado en el Hospital Clínic de Barcelona por un equipo del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), el primero que ha analizado en España el avance de las mujeres en su reconocimiento profesional durante un período de 13 años.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la proporción de licenciadas españolas en medicina creció un 93,4% entre 1994 y 2011, mientras que el incremento en sus compañeros masculinos fue de solo el 12,6%. Un espectacular avance que también se ha dejado notar en el Hospital Clínic. Así, desde el año 2000 más de la mitad de residentes son mujeres, como ocurre también finalizado el período de formación: En 2008, la proporción de mujeres en posiciones médicas temporales (96 puestos) dobló a la de los hombres (45).

Sin embargo, las tornas se giran analizando el número de hombres y mujeres que ocupan plazas permanentes. Ese mismo año, la proporción de hombres con puesto fijo en el hospital (451) dobló a la de las mujeres (229), de manera que menos del 50% de las facultativas alcanza posiciones médicas estables, frente al 70% de sus compañeros masculinos.

La presencia de la mujer en cargos de responsabilidad es aún más desalentadora y así se ha ido manteniendo desde 1996 a 2008. En el último año de análisis de este estudio, solo el 8% de las mujeres alcanzaba el puesto de jefa de sección, de unidad, de departamento o de instituto del Hospital Clínic de Barcelona, cifra idéntica a la de 13 años atrás. En cambio, durante el mismo período, el porcentaje de hombres que logra un puesto de responsabilidad en este centro hospitalario se ha mantenido por encima del 20%.

Un freno drástico

En 2008, el último año de investigación, un tercio de las mujeres (el 10,9%) en comparación con los hombres (el 29,5%) alcanzó el grado de consultor senior en el hospital, de manera que más del 65% de los consultores y más del 85% de los consultores senior siguen siendo hombres.

Los datos del Hospital Clínic de Barcelona ponen de relieve que la feminización médica se ve drásticamente frenada por una falta de representación de la mujer en los puestos de responsabilidad hospitalaria, de manera que su opinión individual y colectiva queda desterrada de los procesos de decisión.

Las medidas para frenar las desigualdades de género, concluyen los autores de este estudio, deben provenir de la propia institución, con un compromiso visible, el apoyo durante y después de la maternidad y el estímulo entre las mujeres para que soliciten nombramientos y ascensos.

