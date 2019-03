Un sistema de predicción mejora el aumento de la superficie de las playas

Los efectos de la erosión es una problemática que afecta de forma severa a los deltas, unos sistemas situados en la transición entre ambientes fluviales y marítimos, con un gran valor natural y económico. "Este problema surge, principalmente, por actuaciones de gestión en las cuencas de los ríos”, subrayan los investigadores de un estudio publicado en Science of the Total Environment.

El delta del Guadalfeo, que abarca la costa de Motril y Salobreña, sufre especialmente la erosión, al igual que muchos otros deltas mediterráneos, aunque en el caso de la costa granadina se identifica una causa específica: la Presa de Rules.

“Esta infraestructura levantada sobre el río Guadalfeo actúa como barrera al transporte natural de sedimentos, impidiendo que lleguen a la costa”, apuntan los científicos de la Universidad de Granada. Como la línea de costa no alcanza estos sedimentos, la superficie de las playas tiende a reducirse con el paso del tiempo.

El equipo del Grupo de Dinámica de Flujos Ambientales ha diseñado una metodología de predicción para medir la eficiencia de las regeneraciones costeras, acción clave a la hora de reducir el impacto de la erosión en las playas y aumentar sus superficies. Esta técnica se ha puesto en práctica en la costa granadina del Guadalfeo, que abarca playas de Motril y Salobreña.

El estudio señala el tramo de Playa Granada, en Motril, como el más castigado por la erosión. Para impedir la progresiva desaparición de las superficies de las playas, las autoridades han llevado a cabo regeneraciones artificiales de sedimentos a lo largo de los últimos años. "Principalmente, extrayendo sedimentos del tramo de playa entre el Puerto de Motril y la Punta del Santo y aportándolos en el tramo entre la Punta del Santo y la desembocadura del río Guadalfeo (Playa Granada)", recalcan los autores.

Predecir la respuesta de la costa

La metodología de predicción de la eficiencia de las regeneraciones costeras trata de predecir la respuesta de la línea de costa después de actuaciones de regeneración, como los aportes artificiales de sedimentos. Para ello, en primer lugar, se simularon las variables marítimas, principalmente altura de ola, periodo y dirección del oleaje en profundidades indefinidas (lejos de la costa), posteriormente se propagaron hacia las proximidades de la costa con un modelo numérico y se calcularon los valores de esas variables cuando se produce la rotura de la ola.

A partir de esas variables en rotura se calcularon las tasas de transporte longitudinal (paralelo a la línea de costa) de sedimentos y, finalmente, con los datos del transporte longitudinal de sedimentos se calculó la respuesta y evolución de la línea de costa.

Gracias a estas predicciones se identificó la alternativa de regeneración costera más eficiente, es decir, aquella que permitió aumentar de forma óptima la superficie de playa afectada por la erosión.

“Al reducir la superficie de las playas, la erosión acarrea consecuencias muy negativas como inundaciones, daños materiales en construcciones localizadas cerca de la costa, consecuencias socioeconómicas debidas a la pérdida de turismo así como pérdidas de valor ambiental”, alerta Rafael J. Bergillos, de la UGR

Esta investigación no solo es aplicable a la costa tropical de Granada, sino que resulta fácilmente extensible a otras zonas costeras. Según los científicos, podría servir como herramienta de apoyo en el diseño tanto de proyectos de regeneración como de otras estrategias de defensa costera, como la construcción de diques, espigones o arrecifes artificiales.

Referencia bibliográfica:

Bergillos, R. J., López-Ruiz, A., Principal-Gómez, D., & Ortega-Sánchez, M. (2018). "An integrated methodology to forecast the efficiency of nourishment strategies in eroding deltas". Science of The Total Environment, 613, 1175–1184. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.09.197